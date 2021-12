Andrzej Duda zapalił świece chanukowe w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Andrzej Duda wziął w środę udział w uroczystości zapalenia świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim. - To jest Polin, to jest miejsce dla nas wszystkich, w którym chcemy nadal razem żyć w tolerancji, we wzajemnym zrozumieniu i szacunku - powiedział.

- Dziękuję za to, że po raz kolejny radość, modlitwa i błogosławieństwo święta świateł przepływa i płynie także z Pałacu Prezydenckiego - powiedział w środę Andrzej Duda, zwracając się do zgromadzonych w Pałacu Prezydenckim rabinów i uczestników uroczystości zapalenia świec chanukowych. - Bo dla nas, jako ludzi wierzących tutaj, w Rzeczypospolitej, ta łączność z Panem Bogiem, modlitwa, ta współobecność ma bardzo duże znaczenie - zaznaczył prezydent.

- To jest Polin, to jest miejsce dla nas wszystkich, ukształtowane historycznie, umocowane kulturowo, w którym chcemy nadal razem żyć w tolerancji, we wzajemnym zrozumieniu i szacunku. Jako prezydent RP chcę to z całą mocą podkreślić - powiedział Andrzej Duda.