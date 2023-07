Przy granicy zauważono śnięte ryby. Polskie i czeskie służby rozstawiają zapory

Komunikat ministerstwa. "Służby wyławiają z wody śnięte ryby"

"Służby wyławiają z wody śnięte ryby. Są to pojedyncze sztuki, m.in. leszcze, świnki i brzany. Do tej pory zebrano ok. 1 tys. śniętych ryb. W użyciu jest sześć jednostek pływających. Służby ze sobą współpracują i pozostają w stałym kontakcie z resortem klimatu i środowiska. Akcja będzie prowadzona do skutku" - przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.