Tak jest Cezary Tomczyk: Wojsko Polskie trzyma rękę na pulsie, ale też na spuście Filip Czerwiński |

Cezary Tomczyk: zmieniamy procedury, identyfikacja wizualna celu nie będzie już potrzebna Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: The Global Guy/Shutterstock

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W środę po godzinie 11 rano rosyjski śmigłowiec wojskowy, wykonujący lot z obwodu królewieckiego, przez około 40 sekund był w polskiej przestrzeni powietrznej, wleciał na głębokość około 300 metrów.

- On przez cały czas był pod kontrolą Wojska Polskiego. Najpierw wystartował śmigłowiec, później nasza para myśliwska z Malborka. Wszystkie systemy zadziałały - powiedział w "Tak jest" w TVN24 wiceminister obrony narodowej i poseł KO Cezary Tomczyk.

Polityk tłumaczył, że w tym przypadku wdrożono procedurę NATO-wską, która służy do przechwycenia wrogiego obiektu. - Polskie myśliwce spełniły swoje zadanie - podkreślił.

- Wojsko Polskie trzyma rękę na pulsie, ale też trzyma rękę na spuście. I bardzo proszę, to jest mój generalny apel, żeby też nie wywierać presji na polskich wojskowych, bo oni doskonale wiedzą, co mają robić - zaznaczył.

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Nowa procedura w Wojsku Polskim

Tomczyk poinformował w programie, że procedura dotycząca zestrzeliwania wrogich obiektów latających zostanie uproszczona. Wiceminister wskazał, że to dowódca operacyjny i pilot podejmują decyzje w czasie akcji.

- Zmieniamy w tej chwili procedury w Wojsku Polskim i zamiast identyfikacji wzrokowej czy identyfikacji wizualnej będzie tak zwana identyfikacja pozytywna. Czyli jeżeli pilot będzie miał informację na przykład radarową, a także obiekt przekroczy albo wkroczy w strefę zakazu lotów, to będzie to podstawa dla dowódcy operacyjnego i dla pilota do użycia siły - przekazał.

Jak mówił wiceminister, zagrożenie ze strony Rosji wymusza dostosowanie procedur. - W taki sposób, żeby pilot miał pewność działania i też miał pewność, że za każdym razem stoi za nim jego państwo - dodał.

- Testy, prowokacje, reakcje, ale też testy jedności, jeżeli chodzi o kwestie społeczeństwa. Z tym na pewno będziemy się zderzać w ciągu następnych miesięcy - podkreślił Tomczyk.

Polityk KO wspomniał, że niedawno też wprowadzono możliwość preautoryzacji przez dowódcę użycia systemu antyrakietowego Patriot już w momencie powzięcia informacji o wystrzeleniu wrogiego pocisku. Mówił też, że w przypadku zagrożenia polskie niebo będzie zamykane dla ruchu statków cywilnych, aby ułatwić działania lotnikom.

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