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Kropka nad i

Cezary Tomczyk przypomniał wpis Mariusza Błaszczaka. "Hipokryzja to mało powiedziane"

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Cezary Tomczyk pokazał twit Mariusza Błaszczaka z grudnia 2022 roku
Cezary Tomczyk pokazał twit Mariusza Błaszczaka z grudnia 2022 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Polska przekazała Ukrainie kilka rakiet do systemów Patriot - mówił w "Kropce nad i" wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Zapewnił, że wszystko odbywało się we współpracy z NATO i Amerykanami. Odnosząc się do krytycznych komentarzy opozycji w tej sprawie, przypomniał wpis posła PiS Mariusza Błaszczaka z czasów, gdy ten był szefem MON. Chwalił w nim dostawy Patriotów na Ukrainę. - Hipokryzja to mało powiedziane - powiedział Tomczyk.

W poniedziałek wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił informację o uzbrojeniu przekazanym Ukrainie od 2022 roku. Zrobił to po tym, jak politycy opozycji - między innymi Krzysztof Bosak (Konfederacja) i Mariusz Błaszczak (PiS) - pisali w mediach społecznościowych, że Polska w tajemnicy przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot: PAC‑3 MSE.

Cezary Tomczyk pokazał twit Mariusza Błaszczaka z grudnia 2022 roku
Cezary Tomczyk pokazał twit Mariusza Błaszczaka z grudnia 2022 roku
Źródło zdjęcia: TVN24

Wiceminister obrony pokazał wpis Błaszczaka

Wiceminister obrony narodowej i poseł Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk pokazał w "Kropce nad i" w TVN24 planszę z wpisem Mariusza Błaszczaka z grudnia 2022 roku.

Ówczesny szef MON chwalił decyzję Stanów Zjednoczonych o rozmieszczeniu systemu Patriot w Ukrainie, co jego zdaniem "wzmocni bezpieczeństwo nie tylko Ukraińców, ale także Polaków". "Opozycja, która mówiła, że 'nie da się' przekazać wyrzutni na Ukrainę po raz kolejny się skompromitowała" - pisał.

- Mariusz Błaszczak, czołowy kłamca Rzeczpospolitej, (...) hipokryzja to mało powiedziane - ocenił Tomczyk. - PiS ścigało się, kto da więcej - ocenił, mówiąc o polityce tej partii wobec dozbrajania Ukrainy za czasów ich rządów.

Zdaniem Tomczyka to "niebywałe, ale - szczerze mówiąc - też obrzydliwe", że PiS chce dziś "o 180 stopni odwrócić rację stanu Rzeczpospolitej". Mówił też, że wartość sprzętu przekazanego przez poprzedni rząd jest dziewięć razy wyższa niż przez obecny.

Polska przekazała Ukrainie "kilka" rakiet

Odnosząc się do meritum sporu, Cezary Tomczyk poinformował, że Polska przekazała Ukrainie zaledwie "kilka rakiet" do systemu Patriot, "żeby przetrwała zimę".

- W pełnym porozumieniu z sekretarzem generalnym NATO i, uwaga, chciałbym, żeby wszyscy z PiS-u słuchali, ze stroną amerykańską - dodał. Wyraził przy tym ocenę, że dzięki temu, iż Ukraina przetrwała zimę, dziś widzimy płonącą Moskwę.

- Rozumiem, że kilka to nie więcej niż osiem? - dopytała prowadząca Monika Olejnik. - Tak, kilka - odpowiedział gość. - Mówimy o szczątkowej ilości rakiet Patriot przekazanych na Ukrainę - dodał.

Wiceminister zastrzegł, że szczegółowe informacje będą podawane do wiadomości publicznej wraz z tym, jak będą odtajniane. Zaznaczył, że nie może też powiedzieć, ile takich rakiet ma obecnie Polska.

- My się też umówiliśmy z sekretarzem generalnym NATO i ze stroną amerykańską, że przekazanie tych kilku rakiet łączy się z czymś jeszcze: że gdyby Polska była zagrożona, to dostalibyśmy dziesięć razy więcej tego typu rakiet i systemów w ciągu pierwszej doby zagrożenia - oświadczył poseł KO.

Cezary Tomczyk: Polska przekazała kilka rakiet Ukrainie
Źródło: TVN24

Tomczyk: Polska nie odstąpiła Ukrainie miejsca w kolejce

Gość "Kropki nad i" mówił, że ludzie prezydenta Karola Nawrockiego byli informowani o wszystkich donacjach sprzętu dla Ukrainy.

- Na wszystko mamy dokumenty: z posiedzeń Komitetu Bezpieczeństwa [Narodowego - red.], dokumenty z materiałów SKW [Służby Kontrwywiadu Wojskowego - red.], które wpływały do Pałacu Prezydenckiego, wszystko jest do weryfikacji - przekonywał.

Jak zapewnił Tomczyk, prezydent Karol Nawrocki "oczywiście, że wiedział" o przekazaniu rakiet Patriot Ukrainie. Wyraził też opinię, że szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz "w sprawach bezpieczeństwa mówi głosem jakiegoś politruka".

W niedzielę w Polsat News Marcin Przydacz powiedział, że nie tylko Polska przekazała rakiety, ale też - według jego informacji - odstąpiła Ukrainie miejsce w kolejce zamówień w amerykańskich fabrykach.

- Chciałbym wobec państwa i wobec pani redaktor powiedzieć, że jest to absolutna nieprawda. Polska nigdy nie odstąpiła żadnej kolejki, jeżeli chodzi o kwestie uzbrojenia - ani Ukrainie, ani żadnemu innemu państwu - oświadczył wiceminister. 

Cezary Tomczyk: Polska nigdy nie odstąpiła żadnej kolejki
Źródło: TVN24

Tomczyk podkreślił, że "pan Przydacz bezczelnie kłamie" i to "w imieniu prezydenta Nawrockiego". - Uważam, że pan Przydacz powinien się z tych słów wycofać, powinien przeprosić za kłamstwo opinię publiczną. To jest po prostu nieprawda - zaznaczył.

- Oni ścigają się dzisiaj z Braunem i próbują budować jakiś radykalny świat antyunijny i antyzachodni, a po drugie wyznają zasadę, że im gorzej dla Polski, tym lepiej dla PiS-u. Dlatego byli przeciwko SAFE, dlatego nie chcą wzmacniać polskiej obronności, nie chcą, żebyśmy wydawali więcej, bo uważają, że to im się przysłuży, że to będzie to wyborcze złoto, o którym tak często mówią - mówił polityk KO.

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Źródło: TVN24
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Tagi:
UkrainaCezary TomczykMinisterstwo Obrony NarodowejMariusz BłaszczakWojna w UkrainiebrońDyplomacja
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
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