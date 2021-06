Można już pobrać aplikację weryfikującą certyfikat covidowy. Ale nie na wszystkie telefony i tablety

Aplikacja mobilna potrzebna do weryfikacji covidowego certyfikatu jest już dostępna na platformie iOS. Na Androidzie powinna być gotowa za dwa, trzy dni - poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Dla kogo certyfikat?

Certyfikat mogą pobrać osoby, które są w pełni zaszczepione, czyli trzymały dwie dawki szczepienia lub przyjęły jednodawkową szczepionkę. Certyfikat jest ważny od 14. do 365. dnia po podaniu ostatniej dawki.

Certyfikat może też otrzymać osoba, która ma negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czas ważności takiego certyfikatu wynosi 48 godzin. Certyfikat przysługuje również ozdrowieńcom. Wówczas jest ważny od 11. do 180. dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR.

Do elektronicznego systemu certyfikacji zaszczepionych na COVID-19 włączyło się do wtorku dziewięć państw Unii. Najpóźniej do połowy sierpnia mają być w nim już wszystkie kraje Wspólnoty, a także Islandia, Norwegia i Liechtenstein.