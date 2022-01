Bóbr wpadł we wnyki, metalowa linka zacisnęła się na jego ogonie

Bóbr utknął we wnykach w Ceradzu Dolnym w gminie Duszniki (woj. wielkopolskie) we wtorek. - Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 17. Kobieta, która do nas zadzwoniła, powiedziała, że bóbr utknął w ogrodzeniu i, że od kilku godzin próbuje dla niego zorganizować pomoc, ale bezskutecznie. Jest to gmina poza terenem, na którym działamy, ale w takiej sytuacji nie mogliśmy odmówić - opowiada Iwona Wyrzykiewicz z Fundacji Leśna Pomoc.