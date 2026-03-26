Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Klienci indywidualni odczują zmianę, bo to bardzo duża obniżka"

|
Fakty po faktach - Grażyna Piotrowska-Oliwa - Witold Orłowski
Piotrowska-Oliwa: klienci indywidualni odczują zmianę, bo to bardzo duża obniżka
Źródło: TVN24
Trzeba było to zrobić. Czy to jest już ten moment? Czy należało jeszcze poczekać? Nikt nie wie - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 ekonomista profesor Witold Orłowski, komentując przygotowany przez rząd pakiet dotyczący obniżenia cen paliw. Grażyna Piotrowska-Oliwa, menadżerka, inwestorka, była prezeska zarządu PGNiG, podkreśliła, że "klienci indywidualni odczują zmianę, bo to jest bardzo duża obniżka".

Rząd przyjął w czwartek na nadzwyczajnym posiedzeniu projekty ustaw z pakietu "CPN - ceny paliw niżej". Chodzi między innymi o obniżenie akcyzy i stawki VAT, a także codzienne ustalanie maksymalnych cen detalicznych przez ministra energii. Szef rządu mówił, że jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi powinniśmy zobaczyć obniżki na stacjach o około 1,20 zł na litrze.

Obniżki cen paliw. Jest decyzja rządu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Obniżki cen paliw. Jest decyzja rządu

"To bardzo duża obniżka"

- Ulga oczywista. Zresztą już Hiszpania zmniejszyła też VAT na paliwo. Jest to kierunek, który może się nie podobać Komisji Europejskiej, ale pewnie zmarszczą czoło i reakcji nie będzie - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Grażyna Piotrowska-Oliwa, menadżerka, inwestorka, była prezeska zarządu PGNiG.

Dodała, że "klienci indywidualni odczują zmianę, bo to jest bardzo duża obniżka, czyli w tej chwili 1,2 złotego". - Natomiast warto sobie też uświadomić, że dla większości firm, które są największym konsumentem paliw jednak na rynku, ten VAT i tak podlega później odliczeniu, więc jest de facto trochę neutralny, jeżeli chodzi o czynnik - zaznaczyła.

Piotrowska-Oliwa zauważyła, że "to jest też działanie ograniczające inflację na później".

Profesor Orłowski: trzeba było to zrobić

Ekonomista profesor Witold Orłowski (Akademia Vistula, Politechnika Warszawska) pytany, czy rząd zdąży przed świętami z obniżką cen, odparł: - Myślę, że zdąży. Bardzo bym się zdziwił, gdyby na przykład prezydent odmówił akurat tego podpisu, żeby to zawetował.

Zapytany, czym kierował się rząd podejmując taką decyzję dzisiaj, ocenił, że "wystarczy spojrzeć w kalendarz". - Powiedziałbym, że program CPN można również rozwinąć jako "chwilowo polityka najpierw" - powiedział.

- Natomiast, że to trzeba było zrobić, to wiadomo - ocenił. - Czy to jest już ten moment? Czy należało jeszcze poczekać? Nikt nie wie - dodał.

Biorąc pod uwagę koszty dla budżetu, Orłowski został zapytany, jak długo można utrzymać obniżkę cen. - Jak najkrócej, chciałoby się powiedzieć. Z tym że to zależy od sytuacji. Nie wątpię, że minister finansów ma nadzieję, że to jest rzecz, która potrwa dwa, trzy tygodnie - odpowiedział.

Plany rządu mają na celu złagodzenie skutków gwałtownego wzrostu cen benzyny i oleju napędowego, wywołanego konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz związaną z nim blokadą cieśniny Ormuz.

OGLĄDAJ: Grażyna Piotrowska-Oliwa, prof. Witold Orłowski, prof. Maciej Kisilowski, prof. Jarosław Kuisz
pc

Grażyna Piotrowska-Oliwa, prof. Witold Orłowski, prof. Maciej Kisilowski, prof. Jarosław Kuisz

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
Ceny paliwRada Ministrów
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

