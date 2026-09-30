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KROPKA NAD I

Prawica protestuje, kiedyś zrobiła to samo. "Wtedy nie było sensownej opozycji"

|
Mateusz Morawiecki
Cieszyński: wprowadziliśmy podatek od nadmiarowych zysków, bo wtedy nie było sensowej opozycji
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP
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Mamy lepszy projekt - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński, pytany o powód swojego sprzeciwu wobec rządowej ustawy nakładającej podatki od nadmiarowych zysków na koncerny paliwowe. Gdy przypomniano mu, że PiS wprowadził analogiczny podatek za czasów swoich rządów, Cieszyński przedstawił zaskakujące uzasadnienie.

Rząd chce wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa wciąż czeka na podpis prezydenta. Według Karola Nawrockiego, a także polityków opozycji, rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę niedziałania prawa wstecz.

O sporze wokół rządowej ustawy rozmawiali w "Kropce nad i" Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus i Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.

Jak przekonywał polityk opozycji, jego klub ma własny projekt ustawy obniżającej ceny paliw na stacjach. - Wczoraj byłem na stacji paliw w Ełku. Zbieraliśmy tam podpisy pod projektem ustawy, żeby realnie obniżyć ceny paliw, który zawiera wszystkie niezbędne elementy, czyli mechanizm obniżania cen i źródło pieniędzy na ten cel - powiedział.

Dlaczego PiS głosował przeciwko? Tłumaczenie Cieszyńskiego

Cieszyński unikał jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego głosował w Sejmie przeciwko złożonej przez rząd ustawie. - Zachęcam do przeczytania projektu, który jako Rozwój Plus przygotowaliśmy - odparł.

- Ale dlaczego państwo głosowali przeciwko? - nie dawała za wygraną Monika Olejnik.

- Ja właśnie powiedziałem. Dlatego, że mamy lepszy projekt - odpowiedział Cieszyński.

Olejnik przypomniała wówczas, że w 2023 roku jego ówczesna partia Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła podatki od nadzwyczajnych zysków na Jastrzębską Spółkę Węglową za rok 2022. - Dlaczego wtedy PiS głosował za? - pytała.

- Ja pani powiem. Dlatego, że wtedy nie było w Polsce sensownej opozycji, która by przygotowała lepszą propozycję. No, taka prawda - odpowiedział Cieszyński.

Kluzik-Rostkowska apeluje do Nawrockiego o podpis

Brak podpisu Nawrockiego krytycznie oceniła Kluzik-Rostkowska. - Sytuację mamy taką. Jest ustawa, która przeszła przez parlament, czeka na podpis prezydenta. Zajmie mu to jakieś pięć minut - mówiła. - A pan mówi o projekcie ustawy, z którym byliście wczoraj na stacji w Ełku - zwróciła się do Cieszyńskiego.

- Jest to jakieś zdarzenie przyszłe. Nie wiem, na ile pewne, że ten projekt będzie w parlamencie - mówiła. - Więc niech pan prezydent dokończy dzieła rozpoczętego w parlamencie - zaapelowała. Jak dodała, być może Rozwój Plus będzie miał "świetny, rewolucyjny pomysł", ale "on musi najpierw dojść do parlamentu".

Źródło: TVN24
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Tagi:
Rozwój PluspaliwaPrawo i Sprawiedliwość
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