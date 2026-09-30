KROPKA NAD I Prawica protestuje, kiedyś zrobiła to samo. "Wtedy nie było sensownej opozycji" Mikołaj Gątkiewicz |

Cieszyński: wprowadziliśmy podatek od nadmiarowych zysków, bo wtedy nie było sensowej opozycji Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Rząd chce wprowadzić podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ustawa wciąż czeka na podpis prezydenta. Według Karola Nawrockiego, a także polityków opozycji, rozwiązanie narusza konstytucyjną zasadę niedziałania prawa wstecz.

O sporze wokół rządowej ustawy rozmawiali w "Kropce nad i" Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus i Joanna Kluzik-Rostkowska z Koalicji Obywatelskiej.

Jak przekonywał polityk opozycji, jego klub ma własny projekt ustawy obniżającej ceny paliw na stacjach. - Wczoraj byłem na stacji paliw w Ełku. Zbieraliśmy tam podpisy pod projektem ustawy, żeby realnie obniżyć ceny paliw, który zawiera wszystkie niezbędne elementy, czyli mechanizm obniżania cen i źródło pieniędzy na ten cel - powiedział.

Dlaczego PiS głosował przeciwko? Tłumaczenie Cieszyńskiego

Cieszyński unikał jednak odpowiedzi na pytanie, dlaczego głosował w Sejmie przeciwko złożonej przez rząd ustawie. - Zachęcam do przeczytania projektu, który jako Rozwój Plus przygotowaliśmy - odparł.

- Ale dlaczego państwo głosowali przeciwko? - nie dawała za wygraną Monika Olejnik.

- Ja właśnie powiedziałem. Dlatego, że mamy lepszy projekt - odpowiedział Cieszyński.

Olejnik przypomniała wówczas, że w 2023 roku jego ówczesna partia Prawo i Sprawiedliwość wprowadziła podatki od nadzwyczajnych zysków na Jastrzębską Spółkę Węglową za rok 2022. - Dlaczego wtedy PiS głosował za? - pytała.

- Ja pani powiem. Dlatego, że wtedy nie było w Polsce sensownej opozycji, która by przygotowała lepszą propozycję. No, taka prawda - odpowiedział Cieszyński.

Kluzik-Rostkowska apeluje do Nawrockiego o podpis

Brak podpisu Nawrockiego krytycznie oceniła Kluzik-Rostkowska. - Sytuację mamy taką. Jest ustawa, która przeszła przez parlament, czeka na podpis prezydenta. Zajmie mu to jakieś pięć minut - mówiła. - A pan mówi o projekcie ustawy, z którym byliście wczoraj na stacji w Ełku - zwróciła się do Cieszyńskiego.

- Jest to jakieś zdarzenie przyszłe. Nie wiem, na ile pewne, że ten projekt będzie w parlamencie - mówiła. - Więc niech pan prezydent dokończy dzieła rozpoczętego w parlamencie - zaapelowała. Jak dodała, być może Rozwój Plus będzie miał "świetny, rewolucyjny pomysł", ale "on musi najpierw dojść do parlamentu".