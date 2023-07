Ceny jagodzianek biją rekordy. Ile kosztują w tym roku? Jak rozpoznać te dobrej jakości?

W Krakowie, jak sprawdził reporter TVN24 Mateusz Półchłopek, ich ceny wahają się od niewiele poniżej 10 zł do 18 zł za sztukę. W dużych polskich miastach nie brakuje również lokali, w których ich ceny zbliżają się nawet do 30 zł. Na przykład w warszawskiej cukierni Magdy Gessler Słodki Słony za jagodziankę trzeba w tym roku zapłacić 28 zł, czyli o 5 zł więcej niż jeszcze rok temu.

Ceny jagodzianek w 2023 roku

- Drugi aspekt jest taki, że znacznie wzrosły koszty prowadzenia działalności, (składek) ZUS-u , czynszu. A jesteśmy w centrum Krakowa, więc wiadomo, że czynsze nie należą do najtańszych. Praktycznie nie ma sfery, w której ceny by nie wzrosły gigantycznie dla przedsiębiorcy - podkreśliła. Właścicielka cukierni dodała, że w tym roku jej jagodzianka kosztuje 18 zł i względem ubiegłorocznej podrożała o 2 zł, a więc nadal mniej niż ceny jej poszczególnych składników.

Po czym poznać dobrą jagodziankę?

O to, jak rozpoznać dobrą jagodziankę, spytaliśmy wobec tego eksperta. Paweł Płaczek, autor książek kucharskich i bloga takemycake.eu przyznaje, że aby kupić w tym roku w cukierni dobrą jagodziankę, należy liczyć się z ceną wahającą od 15 do 30 złotych. Jak dodał, te najdroższe to często jagodzianki sprzedawane w modnych cukierniach, przygotowane pod publikowanie ich zdjęć w mediach społecznościowych. Aby kupić jagodziankę dobrej jakości nie trzeba jednak szukać tych najdroższych. - Jagodzianki za około 20 zł to klasyki, które mają dużą ilość jagód i przepyszne ciasto maślane, z kruszonką, lukrem czy cukrem pudrem, w zależności od tego, kto co lubi - podkreślił Paweł Płaczek.