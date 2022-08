Tarnów. Władze: ceny energii szaleją, brak rządowego wsparcia, konieczne będzie drastyczne obniżenie jakości usług

Mieszkańcy, spółdzielnie mieszkaniowe, a także całe gminy - wszyscy odczują wzrosty cen energii . Samorządowcy alarmują, że rachunki za prąd i gaz zwiększą się o co najmniej kilkadziesiąt procent. W niektórych miejscowościach ceny ogrzewania mają wzrosnąć nawet o 400 procent. W małopolskim Tarnowie cena energii wzrosła już w stosunku do poprzednich lat o 500 procent.

Urząd: bez wsparcia konieczne obniżenie standardu życia

"Wobec szalejących cen energii, bez rządowego wsparcia osłonowego, konieczne będzie drastyczne obniżenie jakości świadczonych usług, a tym samym obniżenie standardu życia mieszkańców" - poinformował tarnowski ratusz. Już w opublikowanym w lipcu komunikacie urząd przekazywał, że według prognoz w 2023 roku samorząd zapłaci za energię 49 milionów złotych. Do końca 2022 na ten cel szacunkowo przewidywano - na podstawie obecnej sytuacji na rynku energii - łączne wydatki rzędu 25 milionów złotych. Dla porównania: w ubiegłym roku było to 19 milionów złotych.

Prezydent Tarnowa podkreśla dziś, że wyliczenia zawarte w komunikacie są już w pewnej mierze nieaktualne i prognoza wydatków jest bardziej pesymistyczna. - To był stan na 1 lipca. Dzisiaj jest 4 sierpnia i muszę zweryfikować te wyliczenia. Dzisiaj powinienem na tych plakatach napisać plus 10 milionów, czyli nie 49 milionów, a 59 milionów. Dlaczego? Bo koszt energii elektrycznej rośnie już w tempie nieprzewidywalnym - zaznacza w rozmowie z reporterem TVN24 prezydent Tarnowa Roman Ciepiela.

Prezydent Tarnowa: potrzebujemy środków z KPO

Jak oszczędzać energię? Kraków radzi mieszkańcom

- To jest broszura, na której jest 14 różnego rodzaju porad. To są również różne błędy, które na co dzień popełniamy. Tracimy przez nie energię elektryczną, ucieka nam również energia cieplna, zużywamy za dużo wody. Pokazujemy, jak możemy w domu zaoszczędzić - mówi Dariusz Nowak, rzecznik prasowy urzędu miasta Krakowa. Podkreśla, że poradnik skierowany jest głównie do właścicieli domów jednorodzinnych.