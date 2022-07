Ceny drewna poszybowały. W związku z brakiem węgla

Wzrost cen drewna opałowego

A to i tak optymistyczne wyliczenia. Ceny drewna opałowego w całym kraju wzrosły nawet o kilkaset procent. Rządowych dopłat dla posiadaczy pieców na drewno - w przeciwieństwie do palących węglem - nie ma.

Nie wszędzie można palić drewnem

- Jest tak duże zapotrzebowanie, że nawet to roczne, zamiast zacząć sprzedawać w listopadzie czy grudniu, żeby ludzie mieli suche, to w tej chwili już praktycznie wszystko sprzedane - podkreśla Mateusz Felczyński.

Świeże drewno nie nadaje się do ogrzewania

Świeże drewno do palenia się nie nadaje, bo jest nieefektywne i nieekologiczne. - Część energii zawartej w drewnie jest zużywana na to, żeby wodę z drewna wygotować. O połowę spada wartość energetyczna drewna mokrego - wyjaśnia prof. Jarosław Szaban.

Pośrednicy kupują polskie drewno i sprzedają za granicą

- System przez nie stworzony pozwala na to, że to drewno może wyjeżdżać z Polski w sposób niekontrolowany - zwraca uwagę dyrektor Polskie Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego Rafał Szefler. - My zezwalamy na to, żeby drewno kupił pośrednik w handlu i drewno wyjechało do Chin - dodaje.