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FAKTY PO FAKTACH

Centrum serwisowe Patriotów w Polsce. Wiceminister obrony: to przybliża nas do decyzji o bazie

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Systemy obrony powietrznej Patriot
Sobkowiak-Czarnecka: to jasny sygnał całego NATO i Amerykanów w stronę Moskwy
Źródło wideo: TVN24
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To jasny sygnał całego NATO i Amerykanów w stronę Moskwy: jesteśmy w Polsce obecni - powiedziała wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w "Faktach po Faktach" w TVN24, komentując decyzję USA o budowie centrum serwisowania pocisków Patriot w Polsce. Mówiła też o powodach, dla których polska oferta okazała się najlepsza.

W Polsce powstanie centrum serwisowania amerykańskich pocisków Patriot. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej była pytana w "Faktach po Faktach" w TVN24, dlaczego nasza oferta okazała się najlepsza. O centrum starała się również Holandia, Szwecja i Niemcy.

Jak mówiła, "decyzja zapadała w Stanach Zjednoczonych na kilku poziomach". Pierwszym miał być szczyt NATO w Ankarze, gdzie przedstawiciele wspomnianych państw oraz Polska wystąpiły do Stanów Zjednoczonych w sprawie powstania centrum w Europie. 

- Najpierw zgłaszaliśmy swoje oferty do firmy Lockheed Martin, która dysponuje tą technologią - wskazała. Wyjaśniła, że oferta zawierała informacje o tym, jak chcemy zbudować centrum, a także jak wygląda polski przemysł zbrojeniowy. - Tu nie bez znaczenia był mechanizm SAFE, bo Amerykanie doceniają nasze wysokie inwestycje w przemysł zbrojeniowy i to, że technologicznie jesteśmy na takie przedsięwzięcie gotowi - zauważyła. 

Sobkowiak-Czarnecka: dowód dobrej współpracy rządu z kancelarią prezydenta

Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że choć firma Lockheed Martin "najwyżej oceniła ofertę z Polski", to "na tym historia się nie skończyła". - W Stanach Zjednoczonych przy takich technologiach zawsze potrzebna jest zgoda administracji amerykańskiej. Cała historia rozpoczęła się, kiedy decyzja przeszła na poziom rządowy - zaznaczyła wiceministra obrony. 

- Z naszej strony muszę przyznać, że był to dowód dobrej współpracy pomiędzy rządem i kancelarią prezydenta - dodała. 

Sobkowiak-Czarnecka: to sygnał dla Moskwy

Wiceszefowa MON była też pytana, czy decyzja o budowie w Polsce centrum przybliża nas do ewentualnej produkcji pocisków na terenie naszego kraju oraz stałej obecności wojsk amerykańskich. - Na pewno jest to krok w stronę koprodukcji. Już wczoraj, podczas spotkania w Brukseli z zastępcą Pete'a Hegsetha, z sekretarzem generalnym NATO, mówiłam o tym, że Polska będzie chciała dalej iść tą drogą i wystąpić o koprodukcję - odparła.

 - To jasny sygnał całego NATO i Amerykanów w stronę Moskwy: jesteśmy w Polsce obecni. Tutaj (w Polsce) stawiamy centrum serwisowe, gdzie kładziemy naszą najcenniejszą technologię - mówiła dalej Sobkowiak-Czarnecka. 

- Moim zdaniem to nas przybliża do decyzji o bazie, ale oczywiście ostateczna decyzja dotycząca bazy to jest decyzja prezydenta Donalda Trumpa - dodała. 

Wkrótce dalsza część rozmowy.

OGLĄDAJ: Centrum serwisowe dla Patriotów. "Pokazaliśmy, że jesteśmy liderem w Europie"
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Źródło: TVN24
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Tagi:
Magdalena Sobkowiak-CzarneckaMinisterstwo Obrony Narodowej
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