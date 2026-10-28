FAKTY PO FAKTACH Centrum serwisowe Patriotów w Polsce. Wiceminister obrony: to przybliża nas do decyzji o bazie Aleksandra Sapeta |

Sobkowiak-Czarnecka: to jasny sygnał całego NATO i Amerykanów w stronę Moskwy Źródło wideo: TVN24

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W Polsce powstanie centrum serwisowania amerykańskich pocisków Patriot. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej była pytana w "Faktach po Faktach" w TVN24, dlaczego nasza oferta okazała się najlepsza. O centrum starała się również Holandia, Szwecja i Niemcy.

Jak mówiła, "decyzja zapadała w Stanach Zjednoczonych na kilku poziomach". Pierwszym miał być szczyt NATO w Ankarze, gdzie przedstawiciele wspomnianych państw oraz Polska wystąpiły do Stanów Zjednoczonych w sprawie powstania centrum w Europie.

- Najpierw zgłaszaliśmy swoje oferty do firmy Lockheed Martin, która dysponuje tą technologią - wskazała. Wyjaśniła, że oferta zawierała informacje o tym, jak chcemy zbudować centrum, a także jak wygląda polski przemysł zbrojeniowy. - Tu nie bez znaczenia był mechanizm SAFE, bo Amerykanie doceniają nasze wysokie inwestycje w przemysł zbrojeniowy i to, że technologicznie jesteśmy na takie przedsięwzięcie gotowi - zauważyła.

Sobkowiak-Czarnecka: dowód dobrej współpracy rządu z kancelarią prezydenta

Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że choć firma Lockheed Martin "najwyżej oceniła ofertę z Polski", to "na tym historia się nie skończyła". - W Stanach Zjednoczonych przy takich technologiach zawsze potrzebna jest zgoda administracji amerykańskiej. Cała historia rozpoczęła się, kiedy decyzja przeszła na poziom rządowy - zaznaczyła wiceministra obrony.

- Z naszej strony muszę przyznać, że był to dowód dobrej współpracy pomiędzy rządem i kancelarią prezydenta - dodała.

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Sobkowiak-Czarnecka: to sygnał dla Moskwy

Wiceszefowa MON była też pytana, czy decyzja o budowie w Polsce centrum przybliża nas do ewentualnej produkcji pocisków na terenie naszego kraju oraz stałej obecności wojsk amerykańskich. - Na pewno jest to krok w stronę koprodukcji. Już wczoraj, podczas spotkania w Brukseli z zastępcą Pete'a Hegsetha, z sekretarzem generalnym NATO, mówiłam o tym, że Polska będzie chciała dalej iść tą drogą i wystąpić o koprodukcję - odparła.

- To jasny sygnał całego NATO i Amerykanów w stronę Moskwy: jesteśmy w Polsce obecni. Tutaj (w Polsce) stawiamy centrum serwisowe, gdzie kładziemy naszą najcenniejszą technologię - mówiła dalej Sobkowiak-Czarnecka.

- Moim zdaniem to nas przybliża do decyzji o bazie, ale oczywiście ostateczna decyzja dotycząca bazy to jest decyzja prezydenta Donalda Trumpa - dodała.

Wkrótce dalsza część rozmowy.

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