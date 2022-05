Centrum dla Polski dołącza do Koalicji Polskiej. Jesienią kongres nowej partii

Do Koalicji Polskiej dołącza nowe ugrupowanie - Centrum dla Polski. W szeregi partii weszli posłowie Radosław Lubczyk, Ireneusz Raś i Jacek Tomczak oraz senator Kazimierz Michał Ujazdowski. Raś poinformował, że kongres formacji odbędzie się jesienią.

W poniedziałek na konwencji Koalicji Polskiej na zamku w Rabsztynie koło Olkusza w Małopolsce ogłoszono powstanie nowego ugrupowania Centrum dla Polski. Formacja dołącza do KP.

Partię współtworzy czterech parlamentarzystów - posłowie Radosław Lubczyk, Ireneusz Raś i Jacek Tomczak, senator Kazimierz Michał Ujazdowski, a także środowiska samorządowe i polityczne z województw dolnośląskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. W szeregach ugrupowania znaleźli się też między innymi były poseł Tomasz Kulesza, publicysta i komentator spraw międzynarodowych Robert Kuraszkiewicz, prawnik i menedżer w sektorze ochrony zdrowia Jan Orgelbrand i samorządowiec Barbara Stelmasińska.

Kongres Centrum dla Polski odbędzie się jesienią

Ireneusz Raś poinformował, że kongres formacji odbędzie się jesienią. - Tam będą na pewno bardzo ważne kwestie programowe podnoszone, które łączą inicjatywy wielu parlamentarzystów i wielu stowarzyszeń, które zebrały się w tej inicjatywie - powiedział.

Poseł Raś został w w maju 2021 roku - razem z Pawłem Zalewskim - wyrzucony z Platformy Obywatelskiej. Rzecznik PO Jan Grabiec argumentował, że decyzja ta została podjęta "za działanie na szkodę Platformy, polegające na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii, przy jednoczesnym braku udziału w debacie podczas obrad ciał kolegialnych takich jak Rada Krajowa czy klub parlamentarny".

Jacek Tomczak został natomiast usunięty z PO w styczniu 2018 roku - razem z Joanną Fabisiak i Markiem Biernackim - za głosowanie wbrew stanowisku władz partii i klubu w sprawie projektów ustaw zmieniających przepisy aborcyjne. Wyrzuceni politycy opowiedzieli się za skierowaniem do dalszych prac w sejmowej komisji projektu zaostrzającego prawo i odrzuceniem propozycji liberalizujących przepisy.

Kosiniak-Kamysz: największym gwarantem państwa jest wspólnota narodowa

Przemawiający na konwencji lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że "szanujemy i dbamy o kulturę narodową i wartości chrześcijańskie, ale nie chcemy z Polski uczynić jakiegokolwiek zaścianka". - Wiemy, że największym gwarantem państwa, jego suwerenności, niepodległości i bezpieczeństwa jego obywateli jest wspólnota narodowa - powiedział.

Jego zdaniem nie ma innego dobrobytu niż ten pochodzący z pracy i apolitycznej edukacji. Przekonywał też, że Koalicji Polska jest partią polskiej przedsiębiorczości i przedsiębiorców, reprezentuje wspólnoty lokalne i organizacje pozarządowe.

Konwencja Koalicji Polskiej na zamku w Rabsztynie koło Olkusza PAP/Łukasz Gągulski

Wskazywał, że obecnie Polaków zaprzątają dwa tematy: wojna i drożyzna. - My, jako Koalicja Polska, nie tylko stawiamy diagnozę, ale też mamy receptę dla Polski. Wiemy jak te sprawy naprawić, jesteśmy przygotowani do rządzenia, do tego, aby objąć stery władzy w Polsce - przekonywał. Kosiniak-Kamysz odnosząc się do bezpieczeństwa militarnego mówił, że jako PSL partia współrządząca kontynuowałaby projekty modernizacji armii oraz wspierała jak największą integrację ze strukturami NATO i UE.

Szef PSL mówił też o "haniebnej decyzji" rządzących z 2020 roku. Jego zdaniem ta decyzja, czyli "przejścia na ceny spotowe, zakup gazu na giełdzie kosztowała według naszych wyliczeń około 15 miliardów dolarów". - Najprawdopodobniej przez decyzję Jacka Sasina 60 miliardów poszło do (Władimira) Putina - mówił Kosiniak-Kamysz. Stwierdził też, że wszystkie regulacje dotyczące odnawialnych źródeł energii powinny być pozostawione wspólnocie lokalnej. - Żadnych regulacji na poziomie krajowym, tylko wspólnota lokalna decyduje - mówił.

Władysław Kosiniak-Kamysz na konwencji Koalicji Polskiej TVN24

Szef PSL: ważne, abyśmy mieli już dzisiaj zajęte miejsce w odbudowie Ukrainy

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał też, że należy przygotować się do odbudowy Ukrainy. - Bardzo ważne jest abyśmy udzielali pomocy (...), też mieli swoje już dzisiaj zajęte miejsce w odbudowie Ukrainy po zwycięskiej wojnie. Nie może być tak, że my dzisiaj będziemy udzielać najwięcej pomocy (...), a kontrakty później będą podpisywać firmy francuskie i niemieckie - argumentował.

Szef ludowców mówił też m.in. o bezpieczeństwie żywnościowym podkreślając, że należy zatrzymać dewastację rolnictwa. Wskazywał tu na zmianę, jeśli chodzi o dopłaty do nawozów - do tony, a nie do hektara. Odnosząc się zaś do wysokiej inflacji i rosnących rat kredytów podkreślał, że jego ugrupowanie domaga się zerowych marż w państwowych bankach "od jutra, natychmiast".

Zwracał też uwagę na pogłębiająca się dysproporcja między wielkimi metropoliami a mniejszymi miejscowościami. Jak stwierdzi, jest to powód do wielkiego wstydu dla obecnie rządzących. Mówił kod pocztowy nie może decydować o dostępie do lekarza czy edukacji. - Nie ma na to naszej zgody - podkreślał.

Szef PSL wzywa do odnowienia paktu senackiego

Prezes PSL wezwał też do odnowienia paktu senackiego. - Chcę zwrócić się do naszych kolegów, koleżanek z innych partii, które też aspirują do rządzenia. Specjalnie nie używam w swoim wystąpieniu słowa "opozycyjnych", ponieważ chciałbym, abyśmy porzucili te okopy opozycyjne, a budowali front partii demokratycznych i tak się określali - mówił.

- Szukajmy tego co łączy, nie stawiajmy się pod ścianą. Wybierzmy wariant, który daje prawdopodobieństwo zwycięstwa, a nie ten, który w ostatnich tygodniach na Węgrzech został potwierdzony, że do tego zwycięstwa nie prowadzi. Że wrzucenie wszystkich do jednego worka nie oznacza, że ten worek jest duży, tylko że wiele z tego może wypaść - ocenił.

Według niego należy postawić na "model czeski", czyli dwa bloki opozycyjne, a nie "model węgierski", który okazał się "totalną klęską". - Pakt senacki powinien być podstawą współpracy opozycji. Dziś w dniu święta barw narodowych wzywam całą demokratyczną scenę, która już raz wspólnie poszła do wyborów senackich i je wygrała, o odnowienie paktu senackiego. To jest szansa na zwycięstwo w Senacie, ale to jest też dobre pole do dyskusji i na zwycięstwo w wyborach sejmowych - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Autor:akr\mtom

Źródło: tvn24.pl, PAP