Kosiniak-Kamysz o przyszłości CPK: decyzja jest na dniach

- Będzie decyzja w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego na dniach - powiedział w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. - Myślę, że na pewno będzie powstawać lotnisko, które jest potrzebne - dodał.

Podczas rozmowy odnoszono się między innymi do sejmowej debaty nad stanem bezpieczeństwa RP, w której wicepremier wziął udział w środę.

Kosiniak-Kamysz o CPK: decyzja na dniach

Kosiniak-Kamysz odniósł się do słów Andrzeja Dudy, który powiedział, że ma pewien "niedosyt" po wystąpieniu szefa MON w Sejmie. Prezydent podkreślił, że nie został poruszony temat Centralnego Portu Komunikacyjnego.

- To była sprawa bezpieczeństwa, trzech filarów: armia, siła w sojuszach, wspólnota społeczna - mówił. Dodał jednak, że w sprawie CPK "będzie decyzja". Jak powiedział, poznamy ją "na dniach".

Dopytywany, czy do końca maja będzie decyzja, odpowiedział, że "nie chce składać deklaracji, bo to premier będzie z ministrami ogłaszał zakończenie audytu, oceny ryzyka i szans". - Co do zasady my rozwijamy infrastrukturalnie Polskę - zaznaczył. - Czekamy na ten finał, zaręczam, że będzie pozytywny - mówił. Dopytywany, co to oznacza, odpowiedział: "pozytywny dla rozwoju Polski".

"Ogromne możliwości i niewykorzystane zdolności"

Wicepremier był też pytany o to, czy polska gospodarka została przestawiona na tryb wojenny.

- Obudziliśmy Europę i przemysł zbrojeniowy. Jest przesuwanie środków, są deklaracje, chociaż przewodniczącej Komisji (Europejskiej Ursuli von der Leyen - red.) o tym, że będzie nowy komisarz do spraw obronności, przemysłu zbrojeniowego - mówił.

- Myślę, że mamy ogromne możliwości i niewykorzystane zdolności w przemyśle zbrojeniowym - stwierdził wicepremier. - Oczekiwałbym integracji przemysłu, który jest w rękach państwowych, współpracy z przemysłem zbrojeniowym prywatnym, otwarciem się dużo szerszym Polskiej Grupy Zbrojeniowej na innowacje, na start-upy, na produkty podwójnego zastosowania, które mogą mieć zastosowanie na rynku cywilnym i wojennym - powiedział.

Wicepremier o nowym systemie od Amerykanów

- Będziemy budować "Tarczę Wschód". Niektórzy sobie wyobrazili, że będą to tylko zapory, palisady, wykorzystanie ukształtowania terenu - że będziemy tylko w tym obszarze działać - mówił.

- To będzie obserwacja, radiolokacja. Dzisiaj podpisałem bardzo ważny kontrakt ze stroną amerykańską, z ambasadorem Markiem Brzezińskim, dotycząca aerostatów Barbara - powiedział. Chodzi o cztery aerostaty radarowej obserwacji obiektów w powietrzu i na powierzchni. Wicepremier podpisał w środę w tej sprawie umowę wartości 960 mln dol. netto.

- To są działania rozpoznawcze, których bardzo potrzebujemy, to podnosi poziom bezpieczeństwa Polski. Rozpoznanie i obrona przeciwlotnicza, wojska bezzałogowe - to jest przyszłość polskiej armii - mówił.

Ocenił, że systemy kupione od Amerykanów w porównaniu z dotychczasowymi to "przeskok o kilka kategorii do przodu".

- To jest uzupełnienie - samoloty Saab, które kupiliśmy od Szwedów, aerostaty Barbara - jeżeli chodzi o system radiolokacyjny, rozpoznawczy to jest ta część. Później dochodzi cała obrona powietrzna, przeciwrakietowa, powietrzna - system Wisła, Narew, Pilica plus, system sterowania, taki mózg operacyjny system IBCS, też od Amerykanów kupiony - wymieniał.

- Co jest unikatowe w aerostatach i systemie IBCS? Że tylko Polska będzie miała dostęp wraz ze Stanami Zjednoczonymi - mówił.

Przesłuchanie Tomasza Mraza

W środę zebrał się parlamentarny zespół do spraw rozliczeń PiS, któremu przewodniczy Roman Giertych. W posiedzeniu wziął udział Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mraz ma status podejrzanego i jest klientem Romana Giertycha. Przewodniczący zespołu nie zgodził się na zadawanie pytań przez posłów.

Mraz: Ziobro chciał bardzo mocno wesprzeć Lux Veritatis i Telewizję Trwam TVN24

Mraz powiedział, że "wiele inicjatyw, które miałyby na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości nie doszło do skutku ze względu na to, że było polecenie, iż to inna organizacja ma zwyciężyć", a "dokumenty, co do zasady, były przygotowywane w taki sposób, aby nie można było na ich podstawie poznać prawdy o tym, jak to funkcjonowało".

Kosiniak-Kamysz powiedział, że "kluczowe są działania prowadzone przez prokuraturę". - Chciałbym, aby efekty były jak najszybciej. Trzymanie w zawieszeniu, w takim stanie niedopowiedzianym, po tak mocnych słowach, powoduje, że państwo nie pokazuje skuteczności, a tego oczekują wyborcy, nie tylko nasi, ale całe społeczeństwo - mówił.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: TVN24