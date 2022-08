Protest przed Sejmem w sprawie CPK. "Stop wyburzaniu domów"

Przed Sejmem odbywa się manifestacja przeciwko planowanej linii kolejowej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. - Praktycznie nasza cała ulica jest do wysiedlenia. Ponad 40 domów - mówiła jedna z protestujących. W budynku parlamentu trwa natomiast wysłuchanie publiczne dotyczące budowy odcinka kolei dużych prędkości Katowice-Ostrawa.

W czwartek przed południem przed gmachem Sejmu zebrali się protestujący przeciwko planowanej linii kolejowej dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Manifestacja została zorganizowana przez Stowarzyszenie StopCPK.

Zgromadzeni mają ze sobą transparenty między innymi z hasłem "Stop wyburzaniu domów", "To mój dom. Stop wywłaszczeniom".

- Mieszkają w tym domu cztery pokolenia. Mieszkają rodzice. Tato ma 91 lat, mama 84. Ja z mężem, córka z mężem. Mamy małą wnuczkę i w tej chwili chcą nas wysiedlić. Jeżeli różowa linia będzie przebiegała przez naszą miejscowość, to my jesteśmy do wysiedlenia - mówiła jedna z obecnych na manifestacji kobiet ze miejscowości Żdanów w okolicach Zamościa.