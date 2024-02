Co dalej z CPK? "Prezydent otrzyma informacje, z których sobie nie zdawał sprawy"

Goście programu "7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" pytani byli w niedzielę o zwołaną przez prezydenta na 13 lutego Radę Gabinetową. Jednym z tematów rozmów ma być przyszłość CPK. Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy położony między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy.

Polityczka oceniła, że to będą "dane naprawdę uderzające". - Skala tej grabieży, bo to jest też element grabieży państwa polskiego, to jest coś, z czym pan prezydent być może będzie miał się okazję zapoznać - dodała.