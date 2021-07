Premier Mateusz Morawiecki zapowiada utworzenie służby, której zadaniem będzie przeciwdziałanie cyberatakom

Morawiecki o funduszu walki z cyberprzestępczością

- Między policją a cyberprzestępcami istnieje wyścig zbrojeń. Kto szybciej dojdzie do nowych metod, kto je opanuje, ten uzyska przewagę - powiedział premier. Dlatego - jak wyjaśnił - rząd chce, by policja miała "odpowiednie instrumenty, najlepsze rozwiązania, a przede wszystkim kompetencje" do walki z cyberprzestępczością. - To, co jest w głowach naszych informatyków, naszych specjalistów z tej dziedziny, chcemy skumulować w jednym miejscu po to, żeby jak najlepiej odpowiadać na te zagrożenia - dodał.