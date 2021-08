Dyrektor największej komórki w CBA stracił stanowisko

Dwie dymisje na wysokich szczeblach w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jedną z osób, które pożegnały się ze swoim stanowiskiem, jest szef największej komórki w CBA, czyli delegatury warszawskiej - dowiedział się tvn24.pl. To ten funkcjonariusz przez lata utrzymywał kontakty operacyjne z Markiem F., który stał za organizacją podsłuchów w restauracji "Sowa i Przyjaciele".

Według naszych dwóch niezależnych źródeł - odwołanie szefa warszawskiej delegatury miało miejsce przed ponad tygodniem, w poniedziałek, 23 sierpnia. Do siedziby stołecznej delegatury przy ulicy Poleczki przyjechał osobiście Szef CBA Andrzej Stróżny - stało się to po raz pierwszy, odkąd objął to stanowisko w maju ubiegłego roku.