Narkotyki warte nawet milion złotych, Wietnamczycy z zarzutami. Akcja CBŚP

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie i Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali laboratorium, gdzie produkowano metamfetaminę. Zabezpieczono trzy kilogramy tego narkotyku oraz hurtowe ilość substancji służących do jego produkcji. Trzech podejrzanych usłyszało zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządów w Poznaniu i w Rzeszowie wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie po wielomiesięcznej pracy doprowadzili do zatrzymania podejrzanych na gorącym uczynku w trakcie syntezy metamfetaminy.

"Podczas działań zlikwidowano w pełni wyposażone laboratoryjnym. Policjanci zabezpieczyli również 'gotowy produkt', to jest ponad trzy kilogramy metamfetaminy o czarnorynkowej wartości co najmniej miliona złotych" - poinformowało CBŚP w komunikacie.

Specjalistyczny system produkcji

"W jednym z pomieszczeń ujawniono ponadto magazyn z hurtowymi ilościami substancji chemicznych, niezbędnych do produkcji narkotyku. Policjanci przejęli także duże ilości odpadów poprodukcyjnych. Do sprawy zatrzymano trzech obywateli Wietnamu, których doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wytwarzania substancji psychotropowej" - podało CBŚP.