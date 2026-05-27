Polska CBOS: Nawrocki liderem rankingu zaufania. Kosiniak-Kamysz i Sikorski na kolejnych miejscach

Nawrocki: złożę drugi wniosek o referendum w sprawie polityki klimatycznej UE

Większość polityków pierwszej dziesiątki rankingu zaufania społecznego odnotowało w maju spadek notowań. Zaufanie do prezydenta Karola Nawrockiego zadeklarowało 48 procent ankietowanych, czyli o 1 punkt procentowy mniej niż w kwietniowym badaniu.

Nieufność do głowy państwa od kwietnia utrzymuje się zaś na tym samym poziomie - 38 procent. Pracownia zauważyła, że Nawrocki pozostaje liderem rankingu, a poziom zaufania do głowy państwa już drugi miesiąc z rzędu "nie sięga symbolicznej granicy połowy wskazań".

Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium

Na drugim miejscu znalazł się wicepremier, minister obrony narodowej, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 procent badanych (o 3 punkty procentowe mniej niż w kwietniu).

Nieufność do szefa MON zadeklarowało zaś 27 procent respondentów (o 1 pkt procentowy więcej niż w kwietniu).

Na miejscu trzecim uplasował się w maju wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Zaufanie do niego zadeklarowało 44 procent badanych (o 4 punkty procentowe mniej niż w kwietniu), a nieufność - 32 procent (o 1 punkt procentowy więcej niż w kwietniu).

Politykiem, który znalazł się na czwartym miejscu rankingu zaufania, jest prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Zaufanie do niego zadeklarowało 40 procent respondentów (o 5 punktów procentowych mniej niż w kwietniu), nieufność zaś - 39 procent (o 2 punkty procentowe więcej niż w kwietniu).

Piąte miejsce w rankingu zajęli ex aequo - z zaufaniem 38 procent badanych - premier Donald Tusk oraz jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. W przypadku premiera wynik ten oznacza spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do kwietnia. Nie ufa szefowi rządu 46 procent respondentów (wzrost o 2 punkty procentowe). Z kolei poziom zaufania do Bosaka nie zmienił się w stosunku do badania w kwietniu, ale poziom nieufności wzrósł o 1 punkt procentowy.

Kidawa-Błońska zamyka czołową dziesiątkę

Na miejscu siódmym uplasowali się z kolei ex aequo lider partii Razem Adrian Zandberg oraz współlider Konfederacji Sławomir Mentzen - zaufanie do nich zadeklarowało 33 procent badanych.

W przypadku Zandberga odnotowano pod tym względem wzrost o 2 punkty procentowe, a Mentzena - spadek o 1 punkt procenotwy. Liderowi Razem nie ufa 23 procent respondentów (spadek o 2 punkty procentowe), a współliderowi Konfederacji - 42 procent (spadek o 1 punkt procentowy).

Dziewiąty w rankingu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty cieszy się zaufaniem 32 procent ankietowanych (spadek o 4 punkty procentowe). Liderowi Lewicy nie ufa zaś 36 procent respondentów (wzrost o 2 punkty procentowe).

Na dziesiątym miejscu w rankingu uplasowała się z kolei marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z zaufaniem 31 procent respondentów (spadek o 1 punkt procentowy). Nieufność do niej zadeklarowało 29 procent badanych (bez zmian).

Kaczyński liderem rankingu nieufności

Zarówno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, jak i wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki mogą liczyć na zaufanie 30 procent respondentów (spadek o kolejno 2 punkty procentowe i 1 punkt procentowy). Nieufność do szefa Ministerstwa Sprawiedliwości zadeklarowało w maju 26 procent badanych, a do byłego premiera - 51 procent (w obu przypadkach bez zmian). Na miejscu trzynastym uplasował się minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak z zaufaniem 28 procent badanych. Nieufność do niego zadeklarowało zaś 21 procent respondentów. Minister nie był objęty kwietniowym badaniem CBOS-u.

Kolejne miejsce w rankingu zajmuje prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu ufa 26 procent badanych (spadek o 1 punkt procentowy). Lider tej partii uplasował się zarazem na pierwszym miejscu pod względem deklarowanej przez ankietowanych nieufności - z wynikiem 59 procent (wzrost o 1 punkt procentowy).

Za Kaczyńskim uplasowali się ex aequo minister finansów Andrzej Domański oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, którym ufa po 25 procent badanych (w przypadku obu spadek o 1 punkt procentowy). Nieufność do szefa MF zadeklarowało 18 procent ankietowanych (wzrost o 2 punkty procentowe), a do szefa MSWiA - 26 procent (wzrost o 3 punkty procentowe).

Czarnkowi ufa 22 procent ankietowanych

Kolejne miejsce zajął wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z zaufaniem 24 procent badanych (bez zmian). Nieufność do szefa MC zadeklarowało zaś 18 procent respondentów (wzrost o 1 punkt procentowy).

Za nim uplasowali się ex aequo: ministra funduszy i polityki regionalnej, szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wiceprezes PiS Przemysław Czarnek oraz lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun, którym ufa po 22 procent badanych, a nie ufa kolejno: 23 procent, 51 procent i 56 procent.

Tym samym Grzegorz Braun znalazł się na drugim miejscu pod względem deklarowanej przez respondentów nieufności. Na miejscu trzecim uplasowali się zaś ex aequo Czarnek i Morawiecki.

Ranking zamykają ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, której ufa 19 procent respondentów, nie ufa zaś 27 procent badanych, a także minister zdrowia Joanna Sobierańska-Grenda, z zaufaniem 11 procent respondentów i nieufnością deklarowaną przez 15 procent badanych. Obie nie były objęte kwietniowym badaniem.

Sondaż zrealizowano w dniach od 7 do 17 maja na liczącej 1041 osób reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL (w tym: 63,6 procent metodą CAPI, 19,4 procent – CATI i 17,0 procent – CAWI).

