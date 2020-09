CBA zatrzymało swojego pracownika. Miał podrobić dokumenty, by wyłudzić kredyt

Pracownik Centralnego Biura Antykorupcyjnego został zatrzymany w miejscu pracy, czyli w warszawskiej centrali służby - dowiedział się tvn24.pl. To wieloletni pracownik cywilny, który przed laty był osobistym kierowcą ówczesnego szefa CBA Mariusza Kamińskiego.

Według naszych źródeł do zatrzymania Piotra R. doszło w miniony czwartek, tuż po rozpoczęciu przez niego pracy.

- Agenci z pionu bezpieczeństwa wewnętrznego CBA zatrzasnęli mu kajdanki na przegubach, potraktowali jak groźnego przestępcę. To pracownik cywilny, a nie funkcjonariusz, ale jest bardzo znany jako były kierowca szefa - mówi nasz z rozmówca ze służb.

Piotr R. był kierowcą szefa CBA, gdy tą służbą kierował Mariusz Kamiński (obecnie minister koordynator służb specjalnych oraz szef MSWiA), czyli w latach 2006-2009. Do ostatniego czwartku również był kierowcą, choć już nie woził szefa.

Funkcjonariusze "bezpieki" - tak między sobą agenci nazywają pion bezpieczeństwa wewnętrznego - przeszukali miejsce pracy Piotra R. i zabrali go do Prokuratury Rejonowej w Legionowie, gdzie podejrzany usłyszał zarzuty.

Dozór i zakaz opuszczania kraju

Mężczyźnie postawiono zarzut z artykułu 297 paragraf 1 Kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje karę do pięciu lat więzienia dla osoby, która w celu wyłudzenia kredytu przedstawia podrobiony, przerobiony lub poświadczający nieprawdę dokument.

- To młodym ludziom najczęściej zdarza się podrasowywać swoje dochody, by powiększyć zdolność kredytową. Te sprawy często wychodzą na jaw, gdy ktoś przestanie spłacać kredyt i jego dokumenty są raz jeszcze analizowane przez odpowiednie komórki w bankach - wyjaśnia doświadczony prokurator.

Dyscyplinarne zwolnienie

To nie pierwszy wizerunkowy problem służby antykorupcyjnej związany z niespłaconymi bankowymi kredytami.

W grudniu 2018 roku dziennikarze Onetu ujawnili, że Piotr Kaczorek, ówczesny rzecznik CBA, zaciągnął kredyt w SKOK Wołomin, gdy pracował jeszcze jako urzędnik samorządu w Wołominie, a potem przez co najmniej cztery lata go nie spłacał. Tymczasem to właśnie CBA badało nieprawidłowości w funkcjonowaniu SKOK Wołomin.