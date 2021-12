Była posłanka zatrzymana przez CBA. Miała złożyć fałszywe oświadczenie majątkowe

czytaj dalej

Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, na pojawienie się patrolu policji musimy czekać średnio nieco ponad dziewięć minut. To tak zwane pilne zgłoszenia. Ale gdy zgłoszenie jest "zwykłe", średni czas przyjazdu radiowozu jest wyższy, a w ostatnich czterech latach znacznie się wydłużył - wynika z danych, do których dotarli dziennikarze tvn24.pl. Przybywa za to, o czym pisaliśmy w środę, posterunków.