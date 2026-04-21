Polska

CBA weszło do ministerstwa. "Długo czekaliśmy na ten dzień"

|
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: z należytą starannością przekażemy funkcjonariuszom CBA wszystkie niezbędne dokumenty
Z należytą starannością przekażemy funkcjonariuszom wszystkie niezbędne dokumenty - zapowiedziała na konferencji prasowej ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska. We wtorek CBA zabezpieczyło w jej resorcie dokumenty dotyczące programu Czyste Powietrze z ostatnich pięciu lat. 

Rzecznik resortu klimatu poinformował we wtorek, że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do budynku ministerstwa "i zażądali dokumentów dotyczących programu Czyste Powietrze z okresu od 1 czerwca 2021 roku".

Hennig-Kloska: ja nie mam nic do ukrycia

- Nie wiem, czy w historii wolnej Polski zdarzył się minister, który cieszył się na to, że funkcjonariusze CBA odwiedzili jego ministerstwo z rana, ale muszę przyznać, że na ten dzień dziś czekaliśmy naprawdę długo - powiedziała ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska na konferencji prasowej we wtorek. Jak mówiła, "z należytą starannością przekażemy funkcjonariuszom wszystkie niezbędne dokumenty celem rzetelnego ocenienia wszystkiego, co od początku, od 2021 roku działo się w programie Czyste Powietrze". 

Podkreśliła, że "jego naprawa była chyba jednym z najtrudniejszych wyzwań, z jakim zmierzyliśmy się przez ostatnie dwa lata pod ogromną presją społeczną i medialną w tym ministerstwie".

Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
Hennig-Kloska mówiła również, że dokumenty przekazane CBA nie kończą się na grudniu 2023 roku, kiedy nastąpiła zmiana władzy w Polsce. - Gdybyśmy zatrzymali się na grudniu 2023 roku, to ktoś by mógł słusznie zarzucić funkcjonariuszom działanie na potrzeby polityczne. Natomiast ja nie mam nic do ukrycia. Wszystkie dokumenty z 2024 i z 2025 roku również oczywiście zostaną funkcjonariuszom udostępnione - zapowiedziała.

"Kilkaset zawiadomień do prokuratury"

Ministra wskazała, że w ostatnich dwóch latach resort prowadził działania naprawcze programu Czyste Powietrze, który wcześniej - jej zdaniem - był narażony na nadużycia i wyłudzenia. Przypomniała o licznych przypadkach oszustw, w których beneficjenci byli poszkodowani przez nieuczciwych wykonawców, co skutkowało niezrealizowanymi inwestycjami i stratami finansowymi.

- Dwie zmiany w tym programie, rozszczelniające go, przykuły naszą szczególną uwagę - opisywała ministra. Jak wymieniła, "po pierwsze lipiec 2022 roku, kiedy wprowadzono mechanizm prefinansowania" oraz "styczeń 2023 roku, kiedy zniesiono limity kosztów jednostkowych, czyli tzw. maksymalnych cen elementów termomodernizacji". Jak mówiła, po tej drugie zmianie "pojawiły się nagłe duże wzrosty wykonania poszczególnych inwestycji".

"Złożyłem wniosek o zwrot 22,4 tysiąca złotych". Czeka do dziś
Joanna Rubin-Sobolewska

Jak podkreśliła, przez ostatnie dwa lata resort złożył "kilkaset zawiadomień do prokuratury". - Ja również zwracałam się zarówno do ministra Adama Bodnara, jak i później do ministra Waldemara Żurka (...), by objęli szczególnym nadzorem te postępowania z uwagi między innymi na różnorodność, ale też rozdrobnienie spraw - powiedziała Henning-Kloska.

Przypomniała, że w listopadzie 2024 r. program został czasowo wstrzymany i gruntownie przebudowany, a następnie wznowiony w 2025 r. na nowych zasadach. - Dziś mogę powiedzieć, że program Czyste Powietrze jest bezpieczny dla ludzi i bezpieczny dla finansów publicznych - podsumowała ministra.

pc

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

Ministerstwo Środowiska i KlimatuPaulina Hennig-KloskaCBA
Mikołaj Gątkiewicz
