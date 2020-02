CBA udostępniło materiały ze śledztwa dotyczącego "willi Kwaśniewskich"

Centralne Biuro Antykorupcyjne, na podstawie decyzji Prokuratora Regionalnego w Katowicach, udostępniło materiały ze śledztwa dotyczącego willi w Kazimierzu Dolnym. To między innymi raport, protokoły przesłuchań i stenogramy rozmów telefonicznych. O ujawnienie materiałów wnioskował minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński.

W miniony czwartek minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński zwrócił się do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry o odtajnienie materiałów śledztwa prowadzonego obecnie przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach.

"Na podstawie decyzji Prokuratora Regionalnego w Katowicach z 10 lutego 2020 roku, Centralne Biuro Antykorupcyjne udostępnia materiały ze śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w sprawie uchylania się od opodatkowania poprzez nieujawnienie właściwemu organowi przedmiotu i podstawy opodatkowania oraz podejmowanie działań mogących utrudnić stwierdzenie przestępczego pochodzenia środków płatniczych, sygn. akt RP I Ds. 42.2016" - napisano we wtorek na stronie internetowej CBA.

Raport, stenogramy i nagrania

Udostępnione materiały to cztery pliki w formacie pdf. Pierwszy zawiera liczący ponad 70 stron raport dotyczący śledztwa sygn. akt RP I Ds. 42.2016 podzielony na trzy części. Pierwsza to "Wprowadzenie" - kalendarium zdarzeń. Drugą stanowią "Ustalenia" podzielone na rozdziały: zarys ogólny, analiza wykazów połączeń, rozpoznanie operacyjne, faktyczne władztwo nad nieruchomością i sposób jej zarządzania, kombinacja operacyjna, negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości, sprzedaż nieruchomości. Trzecia część to "Podsumowanie".