Zmiany w kierownictwie CBA i ABW

Przed koronacją powiernicy królowej Kamili - w tym lady Lansdowne, która nigdy wcześniej nie wypowiadała się publicznie - ujawniają, jak przyjęła słowa Harry'ego na swój temat. W wywiadzie dla "The Times" najlepsza przyjaciółka Jej Wysokości odniosła się do głośnej autobiografii księcia. - Oczywiście, że ją to zraniło - mówi.