Płocka Caritas przegrała dwa procesy z PFRON. Do zwrotu ponad 11 milionów złotych i odsetki

Kuria: w pierwszej sprawie wniesiona kasacja

W informacji zwrócono uwagę, że Caritas Diecezji Płockiej zwróciła się do Sądu Najwyższego o kasację niesprawiedliwego - jego zdaniem - wyroku z 30 kwietnia, którego wykonanie, postanowieniem z 7 września, zostało wstrzymane do czasu rozpoznania złożonej skargi.

"W odniesieniu do rozstrzygnięć z dnia 21 września decyzja o ewentualnej skardze kasacyjnej podjęta zostanie po otrzymaniu od Sądu Apelacyjnego pisemnego uzasadnienia wyroku" - zapowiedziała Kuria.

Nieprawidłowości w rozliczaniu

Sprawa związana jest z nieprawidłowościami w Caritas Diecezji Płockiej, o których PFRON, ale także Kuria Diecezjalna Płocka informowały jeszcze w 2010 roku. Kuria, podając wtedy, że wyniki audytu w płockiej Caritas zostały przekazane Prokuraturze Okręgowej w Płocku, przyznawała, że wykazały one, że część projektów była źle prowadzona i doszło do nieprawidłowości w ich rozliczaniu.

Płocka Caritas wyjaśniała wtedy, że wewnętrzny audyt wykazał nieprawidłowości w rozliczeniu środków otrzymanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jednak część pieniędzy wydano zgodnie z przeznaczeniem, w związku z czym nie powinny one podlegać zwrotowi.

W związku ze sprawą informowano, że dotyczyła ona czterech projektów, które dzięki wsparciu PFRON były realizowane w latach 2006-2008 przez płocką Caritas między innymi w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i ich zatrudniania. Chodziło między innymi o organizowanie szkoleń i porad w niepełnym zakresie lub wykazywanie, że zostały one przeprowadzone, gdy faktycznie się nie odbyły.

W informacji z 2010 roku płocka Caritas wyjaśniała, że wyniki wewnętrznego audytu wskazywały na niedopełnienie obowiązków przez osoby zarządzające tam projektami do końca czerwca 2008 roku. Opisano, że "zachodzi istotne podejrzenie nadużycia zaufania", między innymi wobec Kurii Diecezjalnej Płockiej przez osoby zarządzające w tym czasie tamtejszą Caritas, w okresie realizacji projektów, w związku z czym pracownicy ci zostali odwołani ze swoich funkcji.

Z kolei PFRON informował w 2010 roku, że płocka Caritas nie zrealizowała żadnego z czterech projektów, na które otrzymała środki finansowe, co było bezpośrednią przyczyną rozwiązania umów, przy czym bez odpowiedzi pozostało dwukrotne wezwanie do zwrotu kwoty ponad 14,6 miliona złotych, wobec czego Fundusz podjął decyzję o skierowaniu sprawy do windykacji i jednocześnie złożył pozew, domagając się zwrotu całości środków.