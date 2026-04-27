Polska

"Zaczynamy rozliczać się z zaufania". Cancer Fighters uruchamia specjalną stronę

Zbiórka Łatwoganga dla dzieci chorych na raka. Co się wydarzyło na streamie
Źródło: TVN24
Po tym, jak w wyniku internetowej zbiórki na jej konto wpłynęło ponad ćwierć miliarda złotych, Fundacja Cancer Fighters uruchomiła specjalną stronę, na której publikować ma informacje dotyczące procesu wydawania środków. "To nie koniec tej akcji. To moment, w którym zaczynamy rozliczać się z zaufania" - napisała fundacja.

Zbiórka na rzecz Fundacji Cancer Fighters, zainicjowana przez youtubera Piotra o nicku Łatwogang, zakończyła się w niedzielę wieczorem ogromnym sukcesem. W poniedziałek fundacja poinformowała, że zebrana kwota przekroczyła 257 milionów złotych.

W obliczu ogromnej skali pomocy fundacja ogłosiła w poniedziałek, 27 kwietnia, stworzenie specjalnej strony internetowej, która pełniła będzie funkcję publicznego centrum informacji o wykorzystaniu środków. "Na ten moment znajdziecie tam aktualną kwotę zebraną podczas streamu Łatwoganga oraz wszystkich zbiórek. To właśnie w tym miejscu będziemy krok po kroku pokazywać, co dzieje się dalej" - napisała Cancer Fighters w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Strona dostępna jest pod linkiem: https://dissnaraka.cancerfighters.pl/

"Chcemy, żeby każdy, kto był częścią tej zbiórki, mógł zobaczyć, co dzieje się dalej. Jakie decyzje podejmujemy, do kogo trafia pomoc i jakie konkretne efekty przynosi każda wydana złotówka" - podkreśliła fundacja.

Charytatywny stream Łatwoganga

Impulsem do rozpoczęcia akcji był utwór rapera Bedoesa 2115 i 11-letniej Mai Mecan, podopiecznej Fundacji Cancer Fighters, zatytułowany "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)".

17 kwietnia influencer Łatwogang rozpoczął akcję charytatywną dla Cancer Fighters w serwisie YouTube. Podczas 9-dniowej całodobowej transmisji na żywo zbierał pieniądze dla podopiecznych fundacji, słuchając przez cały ten czas utworu Bedoesa i Mai Mecan.

Ta akcja "obaliła kilka mitów"
Początkowo celem było zebranie 500 tysięcy złotych. Transmisja zakończyła się jednak wieczorem w niedzielę, 26 kwietnia, z wynikiem ponad 251 mln zł. W akcję zaangażowało się wielu znanych artystów, sportowców i celebrytów, a transmisja ustanowiła rekord największej liczby jednoczesnych widzów oglądających polski stream - 26 kwietnia śledziło ją 1,6 miliona osób. Transmisja ustanowiła również rekord Guinnessa jako największy charytatywny stream na świecie.

W poniedziałek przed południem zebrana kwota przekroczyła 257 mln zł. Zbiórka cały czas trwa, więc suma będzie się zwiększać.

OGLĄDAJ: Zbiórka Łatwogang. "Gdy młodym da się sprawczość, to robią właśnie takie rzeczy"
Zbiórka Łatwogang. "Gdy młodym da się sprawczość, to robią właśnie takie rzeczy"

Mikołaj Gątkiewicz
Czytaj także:
Zniszczony dom po przejściu tornada w Teksasie
Dwie osoby nie żyją. Wiele rodzin zostało bez dachu nad głową
METEO
imageTitle
Smutne pożegnanie jednej z legend NHL
Najnowsze
Słupno w powiecie wołomińskim
Pożar hali z tekstyliami pod Wołominem
WARSZAWA
imageTitle
Nowe wieści od Igi Świątek. "To był naprawdę ciężki dzień"
EUROSPORT
Zełenski, skradziony obraz i "doniesienia" BBC
FAŁSZZełenski, skradziony obraz i "relacja" BBC. Co wisi w jego gabinecie?
Gabriela Sieczkowska
Kobieta została zatrzymana
Wydmuchała ponad dwa promile. W takim stanie "opiekowała się" małym dzieckiem
WARSZAWA
imageTitle
Lewandowski podsumował akcję Łatwoganga
EUROSPORT
Viktor Orban
"Prywatne odrzutowce załadowane bogactwami". Ludzie Orbana szykują się do zmiany władzy
Świat
J.D. Vance
Vance ewakuowany przed Trumpem. Ekspert wskazał możliwy powód
Polska
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Mikołowie
Pociągi zderzyły się z osobówkami. 27-latek w rękach policji
Katowice
imageTitle
"Od razu mówiliśmy, że nic dobrego nie wyniknie z umowy z takim sponsorem"
EUROSPORT
AdobeStock_673784321
Potwierdzono, co przyspiesza demencję. Wystarczy jeden najlżejszy epizod
Zdrowie
Logo Zondacrypto nadal na centrum olimpijskim
Rosyjski ślad w Zondacrypto. Media: tambowcy to grupa przestępcza
BIZNES
Zbiórka Łatwoganga
Ta akcja "obaliła kilka mitów"
Polska
Przyniósł na komendę pocisk
Policjanci nie dowierzali własnym oczom. Mężczyzna przyniósł na komendę pocisk
Białystok
Zmiany w kursowaniu metra linii M2 podczas majówki
Metro w majówkę pojedzie na skróconej trasie. Zamkną dwie stacje
WARSZAWA
imageTitle
Świetna druga połowa. San Antonio Spurs o krok od awansu
EUROSPORT
Piorun, drzewo
Burze przetoczyły się przez kraj. Nie żyje kilkanaście osób
METEO
Zatrzymano dziewięć osób
Rozbita grupa handlarzy ludźmi. Ich ofiarami byli Kolumbijczycy
Poznań
imageTitle
Nagle pobiegła w stronę ławki. "To było trochę żenujące"
EUROSPORT
Plaża, gorąco, leżaki
Cena wyjazdu rosła po kliknięciu. Setki tysięcy kary dla serwisu turystycznego
BIZNES
Zderzenie na S2
Zderzenie na trasie S2 i siedem kilometrów korka
WARSZAWA
Jarosław Kaczyński
Kaczyński komentuje ruch Nawrockiego. "Ryzykowne"
Polska
malijski żołnierz
Popierał zbliżenie z Rosją. Zginął minister obrony
Świat
Zbiórka Łatwoganga
Co się działo u Łatwoganga? Niezapomniane momenty streamu
Polska
Łukasz Litewka
"To był po prostu dobry człowiek". Czarzasty wspomina Litewkę
Polska
Spotkanie Kim Dzong Una z rosyjską delegacją w Pjongjangu
Rosjanie przyjechali do Kim Dzong Una. W tle pięcioletnia umowa
Świat
Policyjna taśma (zdj. ilustracyjne)
Spacerował brzegiem jeziora. Znalazł ludzkie zwłoki
Szczecin
imageTitle
Rybakina rozpętała kłótnię. "Kradzież"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Zamordowany mężczyzna, całe ciało poranione. Żona zatrzymana
Kujawsko-Pomorskie

