Campus Polska Przyszłości. Olga Tokarczuk, Witalij Kliczko gośćmi trzeciej edycji wydarzenia

W piątek w Olsztynie rozpoczęła się trzecia edycja Campusu Polska Przyszłości, organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego . Wydarzenie potrwa do środy, do tego czasu będą się odbywać debaty i warsztaty, spotkania z politykami i ludźmi kultury, spektakle i koncerty.

Spotkanie z Olgą Tokarczuk, debata byłych premierów, Q&A z Aleksandrą i Michałem Żebrowskimi

W piątek odbyła się także debata byłych premierów. Marek Belka, Jerzy Buzek i Ewa Kopacz rozmawiali na temat stanu demokracji w Polsce. - W całym świecie demokracja jest w odwrocie, a populizm atakuje. Niewątpliwy związek z internetem, upadkiem autorytetów, zastąpieniem debaty racjonalnej emocjami. Tyle zmian, które musieliśmy i zaaplikowaliśmy polskiemu społeczeństwu po 90. roku okazało się być dla części społeczeństwa nie do zniesienia. (…) Skoro dzisiaj musimy walczyć o demokrację, skoro do władzy dostały się siły politycznie skrajnie demokracji przeciwne, to znaczy, że coś musieliśmy schrzanić - mówił Marek Belka.

Witalij Kliczko na Campusie Polska Przyszłości

Wielokrotnie też dziękował Polakom za pomoc – zarówno tę wysyłaną na front, do ukraińskich miast oraz udzielaną uchodźcom. - Putin chce odbudować sowieckie imperium i wszyscy wiemy, że jak pokona Ukrainę, to ruszy na kolejne kraje, na Mołdawię, na Polskę - mówił Kliczko i dodawał, że w tym kontekście trzeba mówić, że Ukraińcy walczą nie tylko o siebie, ale i inne narody.

Spotkanie z marszałkami, Marian Turski i liderzy Lewicy

Dopytywany, czy w sytuacji, w której PiS i opozycja zdobędą po 210 mandatów, a Konfederacja 40, to Lewica nawet nie usiądzie z nią do stołu, Czarzasty odpowiedział, że "jak oni będą mieli 40 mandatów, my kupimy 20, to za 2 miesiące kupi te 20 ktoś inny". - Polska nie jest na sprzedaż, w systemie wartości nie ma handlu - deklarował.