Campus Polska Przyszłości. Goście trzeciej edycji wydarzenia

Trwa Campus Polska Przyszłości. Uczestnicy biorą udział w spotkaniach z politykami, ludźmi kultury i nauki. W Olsztynie gościli już między innymi pisarka i noblistka Olga Tokarczuk, mer Kijowa Witalij Kliczko oraz ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. W tvn24.pl podsumowujemy dotychczasowe dni Campusu.

W piątek w Olsztynie rozpoczęła się trzecia edycja Campusu Polska Przyszłości, organizowanego przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Potrwa do środy, do tego czasu będą się odbywać debaty i warsztaty, spotkania z politykami i ludźmi kultury, spektakle i koncerty.

W tvn24.pl podsumowujemy, co do tej pory wydarzyło się na Campusie Polska Przyszłości.

Spotkanie z Olgą Tokarczuk, debata byłych premierów, Q&A z Aleksandrą i Michałem Żebrowskimi

Campus Polska Przyszłości rozpoczął się od piątkowego spotkania z Olgą Tokarczuk. Noblistka powiedziała, że kwestie natury, niszczenia zasobów przyrody oraz sposoby zaradzenia katastrofie klimatycznej są tematami bardzo jej bliskimi. Określiła siebie jako osobę, która "ma rodzaj depresji klimatycznej", przyznała, że czasami budzi się w nocy i myśli o nadciągającej zagładzie klimatycznej, która teraz "pomrukuje w krajach południa Europy, czy na Hawajach".

Przyznała, że w jej ocenie katastrofa klimatyczna powinna być kluczowym problem, jakim powinni się zająć ludzie. - Polityk, który nie rozumie kwestii katastrofy klimatycznej nie jest godny zaufania - podkreślała wielokrotnie.

Olga Tokarczuk na Campus Polska Przyszłości PAP/Tomasz Waszczuk

W piątek odbyła się także debata byłych premierów. Marek Belka, Jerzy Buzek i Ewa Kopacz rozmawiali na temat stanu demokracji w Polsce. - W całym świecie demokracja jest w odwrocie, a populizm atakuje. Niewątpliwy związek z internetem, upadkiem autorytetów, zastąpieniem debaty racjonalnej emocjami. Tyle zmian, które musieliśmy i zaaplikowaliśmy polskiemu społeczeństwu po 90. roku okazało się być dla części społeczeństwa nie do zniesienia. (…) Skoro dzisiaj musimy walczyć o demokrację, skoro do władzy dostały się siły politycznie skrajnie demokracji przeciwne, to znaczy, że coś musieliśmy schrzanić - mówił Marek Belka.

Tego dnia uczestnicy Campusu mogli również zadać pytania Aleksandrze i Michałowi Żebrowskim.

Witalij Kliczko na Campusie Polska Przyszłości

W sobotę gościem specjalnym Campusu Polska Przyszłości był mer Kijowa Witalij Kliczko. - Dużo łatwiej było być mistrzem świata w boksie, niż być burmistrzem w czasie wojny - powiedział.

Wielokrotnie też dziękował Polakom za pomoc – zarówno tę wysyłaną na front, do ukraińskich miast oraz udzielaną uchodźcom. - Putin chce odbudować sowieckie imperium i wszyscy wiemy, że jak pokona Ukrainę, to ruszy na kolejne kraje, na Mołdawię, na Polskę - mówił Kliczko i dodawał, że w tym kontekście trzeba mówić, że Ukraińcy walczą nie tylko o siebie, ale i inne narody.

Witalij Kliczko na Campusie Polska Przyszłości Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Dla uczestników Campusu przygotowano także spotkania z ludźmi kultury - reportażystą i pisarzem Mariuszem Szczygłem oraz aktorami: Magdaleną Boczarską, Maciejem Stuhrem i Borysem Szycem.

Drugi dzień wydarzenia zamykała debata marszałków na temat przyszłości polskiego parlamentaryzmu, w której udział wzięli były marszałek Sejmu Marek Borowski, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński oraz wicemarszałkowie Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz Piotr Zgorzelski.

Debata marszałków PAP/Tomasz Waszczuk

"Rola parlamentu została właściwie zlikwidowana". Debata marszałków na Campus Polska Przyszłości Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Spotkanie z marszałkami, Marian Turski i liderzy Lewicy

W niedzielę rano na Campusie gościli marszałkowie Senatu Polski i Czech - Tomasz Grodzki i Milos Vystrcil.

"Auschwitz nie spadło z nieba" - pod takim tytułem odbyło się spotkanie z Marianem Turskim.

Marian Turski pojawił się na Campusie Polska Przyszłości Katarzyna Kolenda-Zaleska/Fakty TVN

Gośćmi Campusu byli w także liderzy Lewicy, Robert Biedroń oraz Włodzimierz Czarzasty, który mówili o najważniejszych postulatach ich formacji. Zapewnili, że Lewica zawsze będzie stała po stronie kobiet, broniła praw zwierząt, broniła konstytucji - od pierwszego do ostatniego jej artykułu, również tych dotyczących edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, czy zakazu dyskryminacji.

Dopytywany, czy w sytuacji, w której PiS i opozycja zdobędą po 210 mandatów, a Konfederacja 40, to Lewica nawet nie usiądzie z nią do stołu, Czarzasty odpowiedział, że "jak oni będą mieli 40 mandatów, my kupimy 20, to za 2 miesiące kupi te 20 ktoś inny". - Polska nie jest na sprzedaż, w systemie wartości nie ma handlu - deklarował.

Robert Biedroń, Rafał Trzaskowski oraz Włodzimierz Czarzasty PAP/Tomasz Waszczuk

Ambasador USA i debata o polsko-żydowskich relacjach

W poniedziałek gościem Campusu był ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski, który wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim uczestniczył w rozmowie "Strateg" o swoim ojcu, Zbigniewie Brzezińskim. - To, co robiliście w roku 2022 i 2023 jest ucieleśnieniem ideałów mojego ojca. Jestem pewien, że byłby pod ogromnym wrażeniem tego, co działo się w Polsce - mówił. - Naszą misją jako Stanów Zjednoczonych jest obrona wschodniej flanki NATO i każdego centymetra terytorium Polski - podkreślał także Brzezinski.

Brzezinski: mój ojciec byłby zachwycony Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Tego samego dnia na Campusie odbyła się także debata na temat relacji polsko-żydowskich z udziałem Konstantego Geberta (psycholog, dziennikarz) oraz dr Agnieszki Haskiej (kulturoznawczyni, socjolożka, członkini Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN).

Co trzeba zrobić, żeby naprawić relacje polsko-żydowskie? Gebert wskazał jeden z problemów. - Polacy doświadczają zrozumiałej frustracji, że ich cierpienie podczas wojny nie jest pamiętane proporcjonalnie do tego, jak jest pamiętane żydowskie cierpienie. W polskiej świadomości zbiorowej istnieje przekonanie, że Żydzi mają nieuzasadnioną przewagę. To jest coś, z czego właściwie, jeżeli w tym się zamykamy, to nie ma wyjścia - mówił.

Co trzeba zrobić, żeby naprawić relacje polsko-żydowskie? Debata na Campus Polska Przyszłości Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

W następnych dniach gośćmi Campusu Polska Przyszłości będą między innymi pisarz Remigiusz Mróz, uczestniczki Powstania Warszawskiego Anna Przedpełska-Trzeciakowska oraz Wanda Traczyk-Stawska, a także lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ft,ks/plw,kg

Źródło: PAP, tvn24.pl