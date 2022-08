Campus Polska Przyszłości. Panele dyskusyjne o hejcie, Ukrainie, także debata Trzaskowski-Hołownia

Następnie zaplanowano panel dyskusyjny " Hejt - fakty i mity, czyli co wiemy o mowie nienawiści, ale boimy się powiedzieć". Do dyskusji o tym, czym jest hejt, jak sobie z nim radzić i jak reagować, zaproszono filozofkę Agatę Bielik-Robson, posła Koalicji Obywatelskiej Piotra Adamowicza, aktorkę Barbarę Kurdej-Szatan oraz publicystę Michała Kolanko. Prowadzącym wydarzenie jest Kamil Dąbrowa.

Po godzinie 12 zakończył się panel Nasz "nowy świat" po wojnie. Polska z Ukrainą. Razem w UE? Nowy traktat? Polska - Europa - Świat z udziałem: byłego premiera i byłego szefa NBP Jana Krzysztofa Bieleckiego, deputowanej do Rady Najwyższej Ukrainy Iryny Heraszczenko, dyplomaty i senatora Marcina Bosackiego oraz Mykoły Kniażyckiego, dziennikarza, polityka, deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy oraz panel Ukraina na wojnie, Zachód z udziałem generała Radosława Kujawy, byłego szefa Służby Wywiadu Wojskowego, publicysty Sławomira Sierakowskiego i byłego dowódcy Wojsk Lądowych, emerytowanego generała broni Waldemara Skrzypczaka. Dyskusję prowadził ambasador Piotr Łukasiewicz.

Ambasador USA w Polsce podczas inauguracji drugiej edycji Campusu Polska Przyszłości

Na początku swojego wystąpienia Brzezinski odniósł się do sytuacji międzynarodowej i kryzysu związanego z rosyjską inwazją na Ukrainę .- W Stanach Zjednoczonych widzimy, co zrobiliście w ciągu ostatniego roku. Polska ma wiele zalet, ma innowacyjność, ma potencjał gospodarczy, ale w tym roku zobaczyliśmy coś wyjątkowego - zdolność mobilizacji i reakcji, szybkiej, w obliczu kryzysu, nie każdy umie to zrobić - powiedział. - W Polsce 2022 roku widzieliśmy was, młode pokolenie i odpowiedź młodego pokolenia na kryzys w Ukrainie - zwrócił się do zgromadzonych.