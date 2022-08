Campus Polska Przyszłości. Jednym z punktów debata Rafała Trzaskowskiego z Szymonem Hołownią

Ambasador USA w Polsce podczas inauguracji drugiej edycji Campusu Polska Przyszłości

Na początku swojego wystąpienia Brzezinski odniósł się do sytuacji międzynarodowej i kryzysu związanego z rosyjską inwazją na Ukrainę .- W Stanach Zjednoczonych widzimy, co zrobiliście w ciągu ostatniego roku. Polska ma wiele zalet, ma innowacyjność, ma potencjał gospodarczy, ale w tym roku zobaczyliśmy coś wyjątkowego - zdolność mobilizacji i reakcji, szybkiej, w obliczu kryzysu, nie każdy umie to zrobić - powiedział. - W Polsce 2022 roku widzieliśmy was, młode pokolenie i odpowiedź młodego pokolenia na kryzys w Ukrainie - zwrócił się do zgromadzonych.