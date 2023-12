Irena Koźmińska, prezeska fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom została zapytana w TVN24 o to, jak zachęcić dzieci do książek. - Nie trzeba przekonywać, wystarczy czytać. Warto czytać od urodzenia, dlatego, że żeby dziecko było swobodne językowo, żeby umiało się skupić, żeby umiało słuchać, a potem kiedyś w przyszłości samodzielnie czytało z wielką frajdą, radością, skupieniem, to trzeba nad tym popracować. Te różne umiejętności dzieci nie biorą się znikąd, one nie wyrastają same, czytelnika trzeba wychować - mówiła.