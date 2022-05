"O kurde, człowiek jedzie pod prąd!". Kobietę na autostradzie nagrał inny kierowca, była pijana

czytaj dalej

Prezydent Rosji Władimir Putin przemawiał w poniedziałek w czasie parady na Dzień Zwycięstwa. Odniósł się do trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę. Powtórzył propagandową, niezgodną z faktami narrację, że był to ruch wyprzedzający wobec rzekomego zagrożenia ze strony państw NATO i "jedyne słuszne rozwiązanie". Nie odniósł się jednak bezpośrednio do przebiegu działań wojennych, nie powiedział, jak długo mogą trwać, nie zapowiedział żadnych dalszych ruchów.