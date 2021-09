Sąd obniżył wyrok matce z Bytomia oskarżonej o zabójstwo niemowlęcia. Kasacja Prokuratora Generalnego

Za zabójstwo czteromiesięcznej dziewczynki prokurator domagał się dla jej matki Moniki P. z Bytomia dożywocia. Sąd skazał ją na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny obniżył karę do 15 lat, bo - jak uzasadniał - oskarżona dorastała w trudnych warunkach. Prokurator Generalny z wyrokiem się nie zgadza i skierował kasację do Sądu Najwyższego.

Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro nie zgodził się z wyrokiem sądu, który złagodził karę Monice P. oskarżonej o zabicie swojej czteromiesięcznej córki. Mieszkanka Bytomia została skazana na 25 lat więzienia, a sąd obniżył wyrok do 15 lat. Do Sądu Najwyższego skierowano kasację.

Puściła głośno muzykę, co obudziło córeczkę, która zaczęła płakać

Wyrok, z którym nie zgodził się Prokurator Generalny dotyczy sprawy z 9 stycznia 2018 roku. To wtedy do szpitala w Chorzowie trafiła czteromiesięczna dziewczynka z poważnym urazem głowy . Matka dziecka, która wezwała pogotowie, twierdziła, że córka się zadławiła. Medycy zawiadomili policję. Dziewczynka zmarła 22 stycznia w szpitalu.

- Gdy parze skończył się alkohol, Monika P. kazała iść po wódkę swojemu konkubentowi. Po jego wyjściu puściła bardzo głośno muzykę, co obudziło jej córeczkę, dziecko zaczęło płakać. Oskarżona dwukrotnie uderzyła niemowlę w głowę, powodując złamania kości czaszki, krwotoki śródczaszkowe oraz stłuczenie mózgu – podała prokuratura. Oskarżyciel ustalił, że kobieta pobiła dziewczynkę mając "co najmniej 1,4 promila alkoholu we krwi". Kobieta i jej partner odpowiadali również za znęcanie się nad pozostałymi dziećmi.