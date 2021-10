Skradzione i sprzedane dwa razy. Trzy kuce wróciły do prawowitego właściciela z Bytomia

Zarzuty usłyszał paser koni

W czwartek 28 października konie wróciły do właściciela. Do sprawy zatrzymano 53-letniego mieszkańca Rudy Śląskiej. Jednak to nie on miał skraść konie. Mężczyzna usłyszał zarzut paserstwa. - Kupił kuce, wiedząc że zostały ukradzione i sprzedał je dalej - mówi Oczkiewicz.