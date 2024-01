Były wiceszef MAP Tomasz Szczegielniak przed komisją do spraw wyborów korespondencyjnych. Po nim Jacek Sasin

Joński: nie pozwolę na takie sytuacje jak w przypadku Sobonia

W piątek przed komisją stanął Artur Soboń , wówczas wiceszef MAP, który na praktycznie wszystkie pytania odpowiadał, że "wszystko, co miał do powiedzenia, zawarł w swobodnej części wypowiedzi".

Dariusz Joński, który stoi na czele komisji, zapytany, czy przesłuchanie Jacka Sasina może wyglądać tak samo jak Sobonia, mówił, że Soboń "dokładnie nic nie powiedział", w związku z czym komisja wystąpiła do sądu o nałożenie na niego kary porządkowej, a ponadto rozważy wniosek do prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Więcej takich sytuacji nie będzie. Nie pozwolę na to - mówił. Doprecyzował, że komisja śledcza działa na podstawie regulaminu Sejmu, ustawy o sejmowej komisji śledczej i Kodeksu postępowania karnego. - Będę korzystać z tych zapisów, by politycy PiS nie lekceważyli Polaków - zapowiedział.

Sasin: to premier w ramach kompetencji te decyzje wydawał

Jacek Sasin powiedział dwa tygodnie temu, że "stawi się bez żadnych obaw". - Ta komisja, od początku to mówiliśmy, w takim zakresie, w jakim zarysowała to rządząca większość, czyli jako próba osądzania polityków PiS odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów, ona oczywiście nie miała sensu - dodał.

Odnosząc się do podejmowanych decyzji, mówił, że "każdy działał w zakresie swoich kompetencji". - Zgodnie z tak zwaną ustawą covidową rzeczywiście kompetencje do tego, żeby wydać odpowiednie decyzje Poczcie Polskiej, PWPW, ale również odpowiednim ministrom, w tym ministrowi aktywów państwowych, czyli mnie, ale również ministrowi spraw wewnętrznych, te kompetencje przynależały do premiera. To premier w ramach kompetencji te decyzje wydawał, a nie ja, bo nie miałem takich kompetencji - dodał były minister aktywów państwowych.