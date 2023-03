Były wiceszef CBŚP zatrzymany i wypuszczony. Nieoficjalnie: usłyszał zarzut

czytaj dalej

Zabójca Pawła Adamowicza został skazany przez Sąd Okręgowy w Gdańsku na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Piotr Adamowicz, brat Pawła, stwierdził w "Kropce nad i" w TVN24, że nie może mówić o "żadnej kompletnie satysfakcji", bo chociaż wyrok jest bardzo surowy, to "nie przywraca Pawła do życia". Mówił też, że interpretuje decyzję sądu o publikacji wizerunku zabójcy jako wskazanie, że to "nie jest tylko kara dla Stefana Wilmonta, to jest rodzaj przestrogi".