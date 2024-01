Były wiceminister spraw zagranicznych zatrzymany przez CBA. Nie przyznał się do winy

czytaj dalej

Nie wiem, kto to jest - powiedział w pierwszej reakcji prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując zatrzymanie przez CBA byłego wiceministra spraw zagranicznych w rządzie PiS Piotra W. Zatrzymanie to komentowali także inni politycy.- Jak widać, to wszystko, o czym mówiliśmy w kampanii wyborczej, okazuje się prawdziwe - stwierdził minister aktywów państwowych Borys Budka. - Okazuje się, że prokuratura zaczyna pracować i przedstawia zarzuty najwyższym politykom PiS-u. Zero zaskoczeń - ocenił senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski.