Opozycja podsłuchiwana? Prokurator Ewa Wrzosek: podejmowanie działań przez służby nie mogłoby się odbyć bez zgody prokuratora generalnego

Wrzosek: należy teraz zadać pytanie prokuratorowi generalnemu

"To nie jest tak, że minister Wąsik może z poziomu swojego biurka uruchomić urządzenie odsłuchowe"

Zdaniem Wrzosek "wszystko rozbija się o to, co ewentualnie mogłoby być podstawą i przyczyną wdrożenia takich pięciodniowych kontroli operacyjnych".

- To nie jest tak, że chociażby pan minister Wąsik (wiceminister spraw wewnętrznych i administracji - red.) może z poziomu swojego biurka uruchomić jakieś urządzenie odsłuchowe i zainicjować kontrolę operacyjną. Muszą być dopełnione procedury - wyjaśniła. Dodała, że są to "notatki urzędowe, wnioski kierowane przez szefa służb do prokuratora generalnego, to jest wreszcie pisemna zgoda prokuratora generalnego i jednoczesny obowiązek wystąpienia do sądu o uzyskanie zgody".