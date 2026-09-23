Polska Były szef Agencji Wywiadu Piotr Krawczyk o zagrożeniach z Rosji. "Ten scenariusz już się realizuje" Kamila Grenczyn |

Tusk: w planach Rosjan są hybrydowe uderzenia także w Polskę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Piotr Krawczyk - były szef Agencji Wywiadu, dyplomata oraz analityk - był pytany o to, czy czeka nas wojna. - Wojny pełnoskalowej z użyciem czołgów na terenie RP nie będzie - ocenił.

W tym kontekście był dopytywany, czy zatem powinniśmy przygotowywać się na scenariusz opisany w ubiegły czwartek w Sejmie przez Donalda Tuska. Wtedy premier mówił między innymi, że "w ocenie wywiadów w planie rosyjskim są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę".

- Ten scenariusz już się realizuje. Od wiosny tego roku wielu wysokich przedstawicieli państw zachodnich - zarówno premierzy, prezydenci, szefowie służb specjalnych - mówi o tym, że Rosja będzie intensyfikowała ataki o charakterze hybrydowym, czyli sabotaż, dywersja, jakieś prowokacje z użyciem dronów - wymieniał Krawczyk.

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