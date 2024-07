Były szef ABW przed komisją śledczą

Krzysztof Wacławek, były szef ABW, zapewniał w poniedziałek przed sejmową komisją śledczą do spraw afery wizowej, że na tle innych wyzwań, jak wojna na Ukrainie i operacja hybrydowa ze strony Białorusi, zakładający uproszczoną procedurę wizową program Poland.Business Harbour nie stanowił zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.

Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek został w poniedziałek wezwany przed sejmową komisję śledczą m.in. w kontekście programu Poland.Business Harbour, który zakładał uproszczoną procedurę wizową dla firm, startupów i specjalistów IT, bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Program początkowo był przeznaczony dla obywateli Białorusi, później został rozszerzony na inne kraje.

Wacławek skorzystał z możliwości wygłoszenia swobodnej wypowiedzi. Podkreślił, że w ostatnich latach Polska mierzyła się z szeregiem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Wymienił w tym kontekście pandemię i lockdown, rosyjskie działania zmierzające do destabilizacji kraju, atak hybrydowy ze strony Białorusi, agresję Rosji na Ukrainę i wynikającą z niej imigrację do Polski.

Wacławek zapewnił, że ABW poradziła sobie z realizacją ustawowych działań w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i że nie doszło w tym czasie do żadnego zamachu terrorystycznego, aktu sabotażowego czy dywersyjnego.

- Realizacja rządowego programu Poland.Business Harbour nie stanowiła na tym tle żadnego realnego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Żadna z tych osób-cudzoziemców, która dotarła do Polski z wizą wydaną w ramach programu, nie uczestniczyła w żadnym incydencie, który godziłyby w bezpieczeństwo państwa - mówił.

Wskazał, że w ramach programu wydano około 90 tysięcy wiz - jak zaznaczył - dla osób zidentyfikowanych - z czego do Polski wjechało 15 tysięcy z nich. Zestawił te dane z operacją hybrydową na polsko-białoruskiej granicy, "gdzie służby do dziś odnotowały 100 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy i były to osoby nieznane, nie było możliwości ustalenia ich danych personalnych".

Krzysztof Wacławek PAP/Paweł Supernak

Liczbę osób, które wjechały do Polski na wizach PBH, odniósł też do fali uchodźców z Ukrainy. - W ciągu zaledwie trzech pierwszych tygodni do Polski dotarło ponad dwa miliony uchodźców, a w ciągu 12 miesięcy ponad 10 milionów ludzi. W tej grupie należało identyfikować realne zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, takie jak osoby notowane za związki z terroryzmem, członków grup przestępczych czy osoby powiązane ze służbami specjalnymi Federacji Rosyjskiej - wskazał.

Dodał, że na bieżąco rozmawiał z szefami europejskich cywilnych służb specjalnych i nie otrzymał nigdy informacji, że na terenie ich państw są osoby z wizą PBH, które stanowiłyby "jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa ich państw czy całej Europy".

Wacławek o korespondencji ABW z przedstawicielami rządu

Po swobodnej wypowiedzi Wacławka pytania zadawał przewodniczący komisji Marek Sowa (KO). Zapytał on m.in. o korespondencję pomiędzy ABW a przedstawicielami rządu z 2021 oraz 2022 r., w której Agencja miała informować o możliwej migracji obywateli Rosji do Polski.

Wacławek zastrzegł, że są to dokumenty tajne, więc nie może mówić o szczegółach. Wskazał, że jeśli ABW na ten temat pisała, to wskazywała "na możliwość występowania potencjalnych zainteresowań realizacją tego programu, albo potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić w przyszłości". - Natomiast na pewno, w żadnym momencie, ABW nie informowała o istniejących realnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa, które by wynikały z realizacji programu Poland.Business Harbour - mówił.

Wacławek zeznał przed komisją, że ABW brała udział w procesie opiniowania wiz, również w programie Poland.Business Harbour. - ABW, opiniując każdy poszczególny wniosek wizowy, dokonywała stosownych sprawdzeń, stąd też wynika korespondencja, która przepływała pomiędzy ABW a jakimikolwiek innymi podmiotami w tym kraju - dodał.

Poinformował, że na początku uruchomienia programu została przekazana analiza na temat potencjalnych zagrożeń.

Dalsza część w trybie niejawnym

Po kilku pytaniach Sowa postanowił zakończyć przesłuchanie w trybie jawnym, tłumacząc to zasłanianiem się przez świadka niemożnością mówienia o oklauzulowanych dokumentach. Zdecydowano o kontynuowaniu przesłuchania na zamkniętym posiedzeniu.

Sowa powiedział później dziennikarzom, że dużo łatwiej było uzyskać wizy programu Poland.Business Harbour i wielokrotnie aplikanci otrzymywali odmowy wydania normalnej wizy, po czym dostawali wizę z oznaczeniem PBH. Szef komisji zapowiedział, że m.in. o tę kwestię Wacławek będzie pytany na zamkniętym posiedzeniu. Zwrócił uwagę, że przy tak masowym programie kwestie zabezpieczenia przed wnikaniem obcych służb powinny być uwzględnione. - Czy tak było, zobaczymy - dodał.

Na popołudnie zaplanowano także przesłuchanie w trybie niejawnym Piotra Krawczyka, byłego szefa Agencji Wywiadu (w latach 2016-2022). W kwietniu Krawczyk zeznawał na posiedzeniu jawnym. Mówił wówczas, że Agencja nie ma formalnej roli w procesie wizowym. Przyznał jednocześnie, że Agencja przekazywała wiele informacji na temat zagrożeń migracyjnych i było to tematem wielu rozmów na wyższym szczeblu. Zaznaczył, że dokumenty wytwarzane przez Agencję Wywiadu są w 100 proc. niejawne, w związku z czym prosił, by szczegółowe pytania zadawać mu na utajnionym posiedzeniu.

Sowa zapowiedział, że Krawczyk ma być pytany m.in. o wizy studenckie wydane dla cudzoziemców z krajów afrykańskich. Według zapowiedzi Sowy, poniedziałkowi świadkowie mają być ostatnimi, jakich przesłucha komisja. Publikacja raportu z prac ma się odbyć we wrześniu.

Komisja śledcza ds. afery wizowej bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Autorka/Autor:ks/kg

Źródło: PAP