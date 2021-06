Akt oskarżenia przeciwko byłemu rzecznikowi MON Bartłomiejowi M. przesłała do Sądu Okręgowego w Warszawie Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu (Podkarpackie). M. i pięciu innym osobom zarzuca się działanie na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej SA.

Jak poinformował w środę rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Andrzej Dubiel, Bartłomiej M., przekraczając uprawnienia, działał na szkodę Polskiej Grupy Zbrojeniowej w związku z zawieraniem umów niekorzystnych dla spółki. Dotyczyły one m.in. organizacji koncertu czy fikcyjnych usług szkoleniowych.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie.

M. grozi 10 lat pozbawienia wolności

Kim jest Bartłomiej M.?

Bartłomiej M. w 2015 roku został szefem gabinetu politycznego i rzecznikiem MON, w 2016 został także powołany do rady nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej. We wrześniu 2016, po publikacji "Newsweeka", według którego M. miał proponować radnym PO w Bełchatowie przystąpienie do koalicji z PiS, sugerując, że w zamian zapewni im zatrudnienie w państwowej spółce, M. poprosił szefa MON Antoniego Macierewicza o zawieszenie w funkcjach w ministerstwie i zrezygnował z posady w PGZ. Sprawę badała prokuratura, która odmówiła śledztwa w listopadzie tego samego roku.