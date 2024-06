czytaj dalej

39 tysięcy głosów wystarczyło Michałowi Kobosce, żeby wywalczyć bilet do europarlamentu. Z drugiej strony 94 tysiące głosów oddanych na Hannę Gronkiewicz-Waltz to za mało, by pojechać do Brukseli. To skrajne przykłady, ale kandydatów z dobrymi wynikami, które jednak nie przełożyły się na mandat, jest więcej.