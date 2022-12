Były RPO Adam Bodnar: Prezydent Andrzej Duda zignorował głos naukowców. Był głuchy na argumenty

czytaj dalej

Operatorzy płatnej telewizji mają obowiązkowo udostępniać, na pierwszych miejscach listy, jedynie pięć kanałów telewizji rządowej - wynika z projektu ustawy, który przyjął rząd. Profesor Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, mówił w TVN24, że może to doprowadzić do sytuacji, w której osoby nie potrafiące przeprogramować telewizorów, "będą podlegały automatowi", widząc na początku tylko kanały rządowe. Zaznaczył też, że kanałów TVP3 jest kilkanaście. - One często nadają pasmo wspólne. I teraz może się zdarzyć, że 16 razy będzie to samo, i to będzie na preferowanych miejscach. To bardzo niedobre rozwiązanie - podkreślił.