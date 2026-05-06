Polska Były prezes TK o decyzji ETPC. "Zabezpieczenie jest jednoznaczne"

W środę pojawiła się informacja, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał zabezpieczenie nakazujące "powstrzymanie się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego". Dotyczy to czworga sędziów, których prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuścił dotychczas do orzekania po ich wyborze przez Sejm.

Sprawę komentował w TVN24 były prezes TK Jerzy Stępień, który ocenił, że wydane przez europejski trybunał zabezpieczenie jest "jednoznaczne" i sędziowie powinni zostać dopuszczeni do pracy.

- Musimy pamiętać, że Europejska Konwencja Praw Człowieka, w oparciu o którą funkcjonuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, to jest po prostu część naszego porządku konstytucyjnego - oznajmił. - To jest konwencja, którą żeśmy przyjęli w 1994 roku, wstępując do Rady Europy i nigdy nie było problemu z wykonywaniem orzeczeń Trybunału. Nawet w różnego rodzaju sprawach, w okresie rządów PiS-u - dodał.

Były prezes TK: będą kary

Sędzia powiedział też, że jeśli Bogdan Święczkowski nie dostosuje się do wydanego zabezpieczenia, wtedy zostaną nałożone kary. Dopytywany, jaką mogą mieć postać, odparł, że decyzja ETPC jest jedynie zabezpieczeniem i w tej sprawie należy poczekać na wyrok Trybunału.

Zwrócił również uwagę, że nieprzestrzeganie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oznaczałoby nie tylko wypisanie się z porządku europejskiego związanego z Unią Europejską, ale także z czegoś bardziej podstawowego. Sędzia nazwał ten dokument "konstytucją dla Europy".

- Naruszenie tego aktu już woła o pomstę do nieba - powiedział sędzia Stępień.

