"Prezydent podpisał coś, co było wynikiem prawdopodobnie dwugodzinnej narady"

Gdyby nawet Trybunał uznał (...), że ten budżet jest niekonstytucyjny, to w pierwszej kolejności należałoby go ponownie uchwalić, uchwalić ponownie te punkty, które zostaną przez Trybunał zakwestionowane, ale w gruncie rzeczy nie ma to większego znaczenia - komentował decyzję prezydenta w sprawie budżetu były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień. Z kolei prof. Krzysztof Rączka stwierdził, że decyzja prezydenta "nie jest furtką do przedterminowych wyborów", bo przedstawiono mu projekt budżetu do podpisu w wymaganym terminie.