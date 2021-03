Były ksiądz Międlar członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Prezes: nie zauważyłem tej legitymacji

Do sprawy w niedzielę odniósł się na Twitterze Skowroński. "Procedura przyjmowania do SDP jest kompetencją oddziałów stowarzyszenia. Podpis prezesa jest formalnością. Podpisując kilkanaście legitymacji, tej Jacka Międlara nie zauważyłem" - wyjaśnił.

"Ciemiężyciele i pasywny żydowski motłoch" w kazaniu

W trakcie kazania mówił między innymi, że "największą przeszkodą na drodze ruchu wolnościowego, zdążającego do umocnienia narodu, nie są oligarchowie, mafia, establishment czy wrogowie, ale zwykłe tchórzostwo, żydowska pasywność". - Ciemiężyciele i pasywny żydowski motłoch będzie chciał was rzucić na kolana, przeczołgać, przemielić, przełknąć, przetrawić, a na koniec będzie chciał was wypluć, bo jesteście niewygodni - zwracał się wtedy do zebranych.