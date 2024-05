Prawdopodobnie w tym notesiku był również poseł, wiceminister Michał Wójcik z jakąś kwotą. Jaka to była kwota, panie pośle? - mówił poseł KO Michał Szczerba, zwracając się do posła Suwerennej Polski Michała Wójcika. Nawiązał do informacji przekazanych w środę przez byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości Tomasza Mraza. - To są bajki i bzdury, które dzisiaj były wygadywane na tym zespole - stwierdził Wójcik.

Gośćmi Moniki Olejnik w "Kropce nad i" byli Michał Szczerba (KO), przewodniczący komisji ds. afery wizowej i kandydat do europarlamentu, oraz Michał Wójcik z Suwerennej Polski, były wiceminister sprawiedliwości, także kandydat do europarlamentu.

W środę zebrał się parlamentarny zespół do spraw rozliczeń PiS, któremu przewodniczy Roman Giertych. W posiedzeniu wziął udział Tomasz Mraz, były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mraz jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i jest określany jako "główny świadek" w tej sprawie, który "sypie ziobrystów". Jest klientem Romana Giertycha. Mówił, że w sprawach dotyczących rozstrzygnięć konkursowych Zbigniew Ziobro był "tak naprawdę głównym decydentem".

Szczerba: w tym notesiku był też pewnie Michał Wójcik

Mraz zeznał, że "w momencie ustalenia budżetów na dany rok powstawała nieformalna lista uznająca limity poszczególnym przewodniczącym okręgów wyborczych". - To była jedna z najpilniej strzeżonych tajemnic związanych z Funduszem. Na takiej liście razem z nazwiskami wymienione były kwoty - powiedział były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w MS.

Odniósł się do tego Szczerba, który powiedział, że "prawdopodobnie w tym notesiku był również poseł, wiceminister Michał Wójcik z jakąś kwotą". - Jaka to była kwota, panie pośle? Zaraz pan nam powie pewnie - zwrócił się do Wójcika Szczerba.

- Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach pojawią się wnioski o uchylenie immunitetu przynajmniej dwóch pana (Wójcika - red.) kolegów, którzy byli dysponentami bezpośrednimi w Funduszu Sprawiedliwości. Jeden się nazywa Romanowski, drugi się nazywa Woś. I na tym się nie skończy, bo pan też pewnie będzie przesłuchiwany. Mam wrażenie, że pana nazwisko w tym kajeciku Romanowskiego było również z konkretną kwotą - powiedział Szczerba.

Michał Szczerba i Michał Wójcik w "Kropce nad i" TVN24

- W czasie rządów Solidarnej Polski zostało podpisanych 244 umów medialnych z różnymi również domami medialnymi po to, żeby kupowali reklamy i promowali pana Romanowskiego, pana Wosia w mediach regionalnych - powiedział polityk KO.

Wójcik: wiadomo, że Giertych nienawidzi naszego środowiska TVN24

Wójcik: to są bajki i bzdury

Wójcik stwierdził z kolei, że "to są bajki i bzdury, które dzisiaj były wygadywane na tym zespole", a Mraza nazwał "konfabulantem" i "sześćdziesiątką".

- Pierwsze kłamstwo jest takie, że to była jakaś osoba, która znała się, spotykała się w cztery oczy z ministrem Ziobrą. Nigdy nie było takiej sytuacji. Jeżeli były spotkania, to zawsze w większym gronie. Nie była to żadna trzecia osoba w Ministerstwie Sprawiedliwości, to przecież nawet logice zaprzecza - mówił polityk Suwerennej Polski.

Wójcik pytany, czy znał Mraza odpowiedział, że nie miał z nim kontaktu, ale "wiedział, że taki dyrektor jest". - A pan Roman Giertych wcześniej miał kontakty z tym panem czy nie? Bo to też są pytania. (Giertych - red.) jest politykiem, jest posłem, nie tylko jest mecenasem i wiadomo, że nienawidzi naszego środowiska, więc to się wszystko skleja - mówił Wójcik, sugerując, że zeznania Mraza zbiegły się z nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Autorka/Autor:ek