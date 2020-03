"Było parę takich fragmentów, gdzie mocno zastanawiała się nad stanem swojej wiedzy"

Magdalena Jurkowska dwa miesiące temu po raz drugi urodziła dziecko. Gdy w szpitalnej wyprawce zobaczyła poradnik "Happy Baby. Pierwszy rok razem" ucieszyła się, że odświeży wiedzę - tym bardziej, że rekomendowany jest on przez Instytut Matki i Dziecka.

Poradnik autorstwa pediatry, prof. Barbary Kowalewskiej-Kanteckiej, który trafia do kobiet w całej Polsce, zawiera szereg nieaktualnych informacji - między innymi o rozszerzaniu diety niemowląt.

- Szczegółowe rozpisanie, w którym miesiącu co dziecko powinno spożywać, gdzie takich zaleceń nie ma. Tam było podane, kiedy podawać gluten, że oddzielnie białko od żółtka, co oczywiście jest mitem i jest to bardzo przestarzała wiedza – wylicza dietetyk Anna Radowicka.