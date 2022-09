Rzecznik Praw Pacjenta reaguje na reportaż TVN24. "Sprawie został nadany najwyższy priorytet"

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Łukasz Chmielowiec odniósł się do reportażu TVN24, który przedstawił historię pani Mariny. Kobieta w 17. tygodniu ciąży usłyszała od lekarza, że z jej dzieckiem wszystko jest w porządku, a w 30. tygodniu - że cierpi ono na bezczaszkowie. "Postępowanie wszczęliśmy niezwłocznie po zapoznaniu się z reportażem", "przedmiotem jest ustalenie, czy doszło do naruszenia praw pacjentki" - poinformował. Dodał, że sprawie nadano najwyższy priorytet.

Rzecznik Praw Pacjenta: sprawie nadano najwyższy priorytet

"Postępowanie wyjaśniające Rzecznik Praw Pacjenta wszczął z własnej inicjatywy. Przedmiotem postępowania jest ustalenie, czy doszło do naruszenia praw pacjentki do świadczeń zdrowotnych, informacji oraz poszanowania godności. Czekamy na stanowisko podmiotu leczniczego oraz dokumentację medyczną, która zostanie niezwłocznie poddana analizie i przekazana do opinii konsultanta, jeśli zajdzie taka potrzeba" - opisano w oświadczeniu, zapewniając, że sprawie nadano "najwyższy priorytet".